«Скрипаль» по-саудовски. Андрей Остальский - о законе и морали

Группа профессиональных убийц отправляется в чужую страну, чтобы расправиться с «предателем», и по завершении миссии улетает на родину. Однако кадры с видеокамер и данные, полученные в аэропорту, их изобличают. Расследователям удается установить имена убийц и подтвердить: предъявленные при въезде в страну паспорта принадлежат офицерам спецслужб. Один из убийц оказался военным медиком.

Звучит знакомо? Еще бы, но только на этот раз речь не о Чепиге-Мишкине и не о российской военной разведке. Саудовские спецслужбы явно по распоряжению наследного принца Мухаммеда бин Сальмана ликвидировали в Стамбуле саудовского журналиста и диссидента Джамаля Хашогги. А потом довольно неуклюже попытались скрыть совершенное преступление.

Западные обозреватели пишут: убийство совершено, чтобы послать «черную метку» всем другим перебежчикам и диссидентам, а отдавший приказ об убийстве правитель уверен, что ему это сойдет с рук. Квитанции на оплату проезда от штаб-квартиры саудовской спецслужбы до аэропорта не нашлось, но зато представитель турецкого правительства сообщил, что местная разведка сумела заполучить видеозапись самого акта убийства, сделанную, видимо, самими «исполнителями» для доклада начальству.

Хашогги вынудили прийти в саудовское генеральное консульство в Стамбуле 2 октября, после того, как он не смог несколькими днями ранее получить стандартный документ о разводе. Его новая турецкая невеста осталась ждать снаружи, и прождала напрасно десять часов. Ее жених так и не появился - ни в тот день, ни на следующий, никогда.

Турецкие газеты публикуют стоп-кадры видеозаписей камер наблюдения и данные учета пассажиров, показывающие: в тот же день, 2 октября, разными путями в Стамбул прибыла команда из 15 (!) саудовских агентов, включая специалиста по судебно-медицинской экспертизе. Они добрались до генконсульства, покинув его несколько часов спустя на автомобилях с дипломатическими номерами. По данным хорошо информированной газеты «Сабах», Хашогги был убит, и его тело расчленено. В тот же день спецкоманда покинула Турцию на частных самолетах, видимо вывезя с собой и тело убитого, которое, как полагают, было расчленено. Есть и другая версия: Хашогги не убили, а похитили и вывезли в мешке в Саудовскую Аравию - что, наверно, было бы еще ужаснее, поскольку в застенке перед смертью его скорее всего ждали бы чудовищные пытки. Однако «Сабах» категорически утверждает: диссидент убит, и на этот счет имеются неопровержимые доказательства.

Джамаль – один из его многочисленных внуков известного на Ближнем Востоке медика Мухаммеда Хашогги, выходца из Турции и личного врача саудовского короля Абдель Азиза, племянник миллиардера Аднана Хашогги – сделал в королевстве великолепную карьеру, служил и правительственным советником, и главным редактором влиятельной газеты «Аль-Ватан», и главой вещавшего из Бахрейна телеканала «Аль-Араб». Он всегда тяготел к реформаторскому крылу саудовского истеблишмента, сохранял особые связи с родиной предков, дружил с представителями тамошней либеральной интеллигенции.

Постепенно Хашогги разочаровался в политической системе королевства, его комментарии и блоги становились все более острыми и критическими. Он обличал и коррупцию, и всесилие мусульманских догматиков-клерикалов, и бесправие людей, и жестокое подавление свобод и инакомыслия. В результате его уволили со всех постов, запретили пользоваться аккаунтами в социальнях сетях. В конце концов, он вынужден был бежать в Британию, а потом и в США, где стал колумнистом газеты «Вашингтон пост». Его комментарии приводили саудовских принцев в бешенство. Особенно сильно от него доставалось неофициальному диктатору, наследному принцу Мухаммеду бин Сальману.

Разумеется, Хашогги нельзя сравнивать с Сергеем Скрипалем, которого в Британии считают профессиональным разведчиком-перебежчиком, убежденным националистом и даже путинистом, сторонником присоединения Крыма, пренебрежительно называвшим украинцев «баранами, которым требуется пастух». Так что Хашогги – скорее саудовский «Немцов», а не «Скрипаль». Но между двумя событиями, покушением на бывшего российского полковника и убийством саудовского диссидента, прослеживается некоторая связь, и она не только в формальном сходстве методов преступления. В Эр-Рияде, видимо, рассуждают так: если России можно, если ей такое сходит с рук, то почему же нам нельзя? Да, у нас нет ядерной бомбы, но мы тоже своего рода сверхдержава, от нас многое зависит в этом мире, включая цены на нефть, не говоря уже о ситуации в Сирии и о попытках противодействовать экспансии Ирана. Недаром благосклонности королевства добиваются и Дональд Трамп, и Владимир Путин. Да и Китай хотел бы с Саудовской Аравией дружить, не говоря уже о других суннитских государствах. В их числе и Турция, которая боится поссориться с Эр-Риядом и, кажется, кое-кто в Стамбуле пытается спустить следствие на тормозах.

Принц Мухаммед бин Сальман объявил, что Хашогги благополучно покинул генконсульство в Стамбуле в тот же день, «через несколько минут или через час». «Наше правительство само очень хотело бы знать, что с ним случилось», - сказал он, и подвел итог - Нам нечего скрывать». Ну да, конечно, команда, побывавшая с краткосрочным визитом в Стамбуле - это «гражданские лица, мы их знаем, и ничего особенно криминального там нет». Или это кто-то другой сказал по другому случаю?

Каким бы приятным или неприятным человеком, каким бы предателем или патриотом ни был Скрипаль, каким бы замечательным или не очень оппозиционным журналистом был Джамаль Хашогги, это не имеет ровно никакого значения. И с моральной, и, главное, с юридической точки зрения, покушение на одного и убийство другого – в одинаковой мере вопиющее попрание закона страны, на чьей территории это случилось, и нарушение элементарных норм международного права.

Это преступление может выйти Саудовской Аравии боком. Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант предупредил, что «дружба должна основываться на общих ценностях». Государственный секретарь США Майк Помпео потребовал «прозрачного и тщательного расследования», а сам президент США, чьим протеже многие называют принца Мухаммеда бин Сальмана, назвал случившееся в Стамбуле «скверной историей» и пообещал «докопаться до истины».

Мне могут возразить: и США прибегали к убийствам без приговора суда, а уж Израиль идет в этом смысле впереди планеты всей. Я вовсе не готов оправдывать такого рода действия, они меня тоже глубоко беспокоят. Целесообразность в таких случаях попирает стремление к законопослушанию, что скверно и опасно, такого рода акции могут вернуться к этим государствам бумерангом. Но в случаях с США и Израилем речь, по крайней мере, идет о войне с террористами, ставящими своей целью уничтожение мирного населения, а в израильском случае - и вовсе об экзистенциальном вызове. Важнейшее отличие – американцы и израильтяне не пытаются обмануть весь мир, они готовы объяснить свои действия, а не валить с больной головы на здоровую, как поступают те, кто в глубине души знает: совершено нечто несовместимое с представлениями о морали и законе.

Андрей Остальский – лондонский политический комментатор

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