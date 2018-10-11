"Кадило вместо качества". Реакции на аварию корабля "Союз"

Авария при запуске пилотируемого космического корабля "Союз МС-10" дала соцсетям уже второй за последнее время повод погрустить о состоянии отечественной ракетной индустрии - после трещины в корпусе другого "Союза", пристыкованного к МКС.

Леонид Швец

На девятой минуте после старта полет корабля "Союз" с двумя людьми на борту, россиянином и американцем, перешел в аварийный режим, готовится экстренная посадка. Все живы.

Крокодил не ловится, не растет кокос.

Николай Руденский

На этот раз, видно, дырка побольше.

Генри Чинаски-мл.

в знак протеста против высоких цен на топливо

пилот Союз МС-10

заглушил двигатель

на один час

Николай Травкин

Ну, что за напасть!

Под землёй джигит с жестяными банками, на поверхности Кокорин с Мамаевым. Так теперь и сверху ракеты под управлением Рогозина на голову падают.

Без С-300 хоть на улицу не выходи...

Роман Могучий

Про ракетную отрасль шутить не хочется, только плакать.

Alpha Centauri

Кстати, у оставшегося на МКС «Союза» орбитальное время — 200 дней. Он был доставлен к МКС в июне, значит осталось около трёх месяцев, после чего он обязательно должен быть возвращён на Землю.

Проблем добавляет то, что это именно тот корабль, в котором нашли дыру.

Следующего пуска «Союза» по нашим прикидкам ожидать не менее полугода. Поэтому либо экипаж МКС через пару месяцев законсервирует станцию и вернётся за Землю, либо их придётся оставлять на орбите без возможности экстренной эвакуации (чего никто делать не будет).

Заморозка МКС выглядит очень вероятной.

Эль Мюрид

В "Союзе" место третьего космонавта перед отлетом было отдано контейнеру с продуктами. По всей видимости, ситуация с едой на станции может обостриться.

Андрей Коняев

Знаете, мне было <плевать> на солсберецких. Честно. И на Мамаева с Кокориным. И на бой Хабиба с Макгрегором тоже в общем-то было <начхать>. Но, <черт побери>, какое же жгучее чувство позора я испытываю прямо сейчас. Какой же <ад>, а?

Александр Фельдман

Оказывается, последний раз у "Союза" был подобный кирдык ещё до моего рождения, в 1975 году (!) Жаль, но, похоже, технологический запас прочности всё-таки не беспределен..

Иван Яковина

Авария "Союза" с космонавтами - это лучшая (худшая) метафора путинской власти.

Ломается даже то, что идеально работало при абсолютно всех царях - от Хрущева до Медведева.

Полная, катастрофическая деградация во всех сферах.

Недобрых слов в адрес главы Роскосмоса не жалеет никто, от записных либералов до патриотических анонимов.

Кирилл Шулика

После дырок на МКС этого и следовало ожидать на самом деле.

Хорошо, что все хорошо закончилось на самом деле. А так-то что вы хотели от космоса при Рогозине?

Крымский канал

Достали эти американцы, которые сверлят и портят наши «Союзы» в космосе и на Земле. Одни хотят поскорее вернуться домой, другие – не желают проводить долгое время на орбите.



Раньше у Рогозина падали ракеты со спутниками, теперь с людьми. Может, каждый раз включать его в экипаж, чтобы все проходило штатно?

Сергей Шелин

Если Роскосмосом руководит Рогозин, хорошая новость звучит так: "При аварии экипаж уцелел"

Виктор Сонькин

Хорошо, что все живы. Но это урок правителям (даже если этот фактор тут ни при чем): хочется вам трясти полным, безнадежным идиотом -- пожалуйста, трясите; но зачем же назначать его работать в очистке (хуже: руководить ею)?

Николай Травкин

Вот глава «Роскосмоса» г.Рогозин большой сторонник твёрдой руки, внешних врагов и внутренних предателей постоянно выискивает …

А, ведь, окажись он во времена восхваляемых им порядков, и давно бы с зубами, выплюнутыми на пол, подписывал признательные показания у Лаврентия Павловича.

Альфред Кох

Помню в избирательную компанию 2003 года Рогозин все время картинно вопрошал: «Когда посадят Чубайса?». Теперь и я тихо спрашиваю: «Когда посадят Рогозина?»

Беспощадный пиарщик

Есть, девочки, у доктора также мнение, что низкооплачиваемые сотрудники Рогозина ему сигналы шлют, потому что он иных сигналов не слышит. То дырку просветлят в космическом грузовике, то ракету неправильно сориентируют, то замок не тот установят на отделение второй ступени. И все ждут, что он услышит. А он не слышит. Вот и Мамаев с Кокориным не слышали.

Русское будущее

А ведь ещё вчера казалось, что более удачной мишени для реализации общественного запроса на справедливость, чем отмороженные гопники-футболисты, не существует.



Пока не появился Рогозин.



Надеемся, награда найдёт всех героев.

Много и саркастических комментариев по поводу традиции освящения ракет перед запуском.

Евгений Шестаков

Видишь, Дима Рогозин, замена проверки качества освящением как минимум ничего не дает. Мужики живы, это главное. Но мудаки целы и на высших постах. Хотя справедливость требует, чтобы роботы Фёдор и Игорёк пришли и откокорили тебя йотафоном.

Николай Травкин

Надо что-то в духовной академии РПЦ с подготовкой кадров делать, иначе её выпускники нам всю космонавтику загубят.

Вот опять освящённая ракета «Союз» не смогла в космос прорваться.

Кирилл Лятс

Отца Сергия, который освящал сегодня ракету на Байконуре, проверят на связи с Константинопольским патриархатом!

Илья Вайцман

В связи с аварией РН «Союз» хотелось бы заслушать т.Рогозина по вопросу лунной базы и т.Гундяева, по поводу качества оказываемых услуг. 3:)

Протоиерей Всеволод Чаплин не заставил долго себя ждать и заявил, что, по его мнению, авария корабля не помешает отцу Сергию Бычкову продолжать и дальше освящать ракеты.

Юрий Романченко

Надо узнать, кто у Маска освящает, и перекупить

Если очень постараться, положительные стороны можно увидеть даже в аварийной посадке космического корабля.

Впрочем, Дмитрия Рогозина это может не спасти: в официальном твиттере правительства России появилось сообщение с упоминанием "кадровых решений", и анонимные телеграм-каналы уже пророчат отставку главы Роскосмоса.

​5 копеек

Тут по ходу дела Рогозина в отставку собрались отправлять. Ну или на другую должность. Провалить запуск и чуть не угробить двух космонавтов из РФ и США - это серьезная ошибка.



"Быстро мы прилетели!" (с)

Виктор Бетчер

Хокку:

Опять ракета неудачно стартовала

Куда теперь главу "Роскосмоса" запустят?

Скажется ли авария на сотрудничестве Роскосмоса и НАСА? Комментаторам хотелось бы надеяться, что этого не произойдет.

Иван Курилла

...Оказывается, авария случилась в присутствии главы NASA, с которым планируется подписать много документов о сотрудничестве. Будь я конспирологом, написал бы, что все может оказаться сложнее.

Аполитичный Зашквар

А может ну её нахер, эту космическую гонку?



Давайте все будем вкладывать деньги в одну проверенную ракету и совершенствовать её.



Международная Космическая Станция, между прочим, это единственный объект, куда вложены миллиарды из разных стран. Это показывает сплочённость нашего куска камня, летящего в пустоте.



Все достижения в космосе - это достижения человечества.



Мне кажется, что не стоит рисковать людьми дабы показать, что «наши космические корабли лучше, покупайте наше, а не их».



В итоге это лишний раз демонстрирует тот факт, что либо у нас нет нормальных управленцев, либо ставят исключительных дебилов, у которых есть связи и он «свой».



Своих нет. Есть МЫ. И мы недовольны.