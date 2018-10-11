Задержан младший брат Александра Кокорина

Полиция задержала младшего брата футболиста сборной России Александра Кокорина и еще двух участников драки в центре Москвы. Они также подозреваются в "хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору".

На видео с камер наблюдения 19-летний Кирилл Кокорин – один из самых активных участников драки. Он бьет по лицу директора департамента Минпромторга Дениса Пака, а также гонится за водителем Виталием Соловчуком. Именно после того, как Кокорин-младший сам получил по лицу и упал, его старший брат и другие участники компании догнали водителя и принялись его избивать, нанеся, в итоге, черепно-мозговую травму и сломав ему в нескольких местах нос.

"Газета.ру" сообщает, что в свои 19 лет Кирилл Кокорин нигде не учился: полтора года назад он был отчислен за неуспеваемость с платного отделения Финансового университета при правительстве Российской Федерации. При этом за обучение Кокорина-младшего платил его старший брат. Также выяснилось, что Александр купил Кириллу автомобиль стоимостью 10 миллионов рублей, на котором тот ездил, регулярно нарушая правила дорожного движения. С начала 2018-го года на имя Кирилла Кокорина было выписано 60 штрафов, большинство из которых - за превышение скорости. Общая сумма взысканий составила почти 120 тысяч рублей.

Утром 8 октября в одном из кафе в центре Москвы футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев, а также еще несколько человек, находившихся с ними в одной компании, избили директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП "НАМИ" Сергея Гайсина, которые сделали им замечание за громкую нецензурную брань. Позже та же компания повредила машину ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а когда водитель вышел из нее, чтобы оценить причиненный ущерб, избила и его.

В среду Кокорин и Мамаев были задержаны после допроса в СК и отправлены на 48 часов в изолятор временного содержания. В пятницу будет рассматриваться вопрос об их аресте. Футболистам грозит до семи лет заключения.