"Они нарвались, а Россия еще нет". Соцсети о Кокорине и Мамаеве

Скандал по поводу футболистов Александра Кокорина ("Зенит") и Павла Мамаева ("Краснодар"), которые после бурно проведенной ночи избили водителя на стоянке и чиновников в кафе, стал самой обсуждаемой темой в соцсетях после шпионских разоблачений последних недель. Футболистам желали поскорее оказаться за решеткой, и в то же время многие совсем не были уверены в таком исходе дела.

Елена Панфилова

А у системы ФСИН есть свой футбольный клуб?

Извините.

PS Никому на свете не желаю туда попадать, но человек в реанимации после буйных художеств этих двух «красавцев» со товарищи как бы не оставляет вариантов.

​Александр Рыклин

Посмотрел я оба эти ролика про подвиги наших футбольных звезд... Ну, гопники - они и есть гопники, тут и обсуждать особо нечего... Но ужасно горько наблюдать, что они не получают совершенно никакого отпора... Учитесь, люди, рукопашному бою, самообороне... Никакими заоблачными талантами или безумной физической силой не нужно обладать, чтобы научиться эффективно противостоять всякой нечисти... Среднестатистический человек через 20 - 25 часов занятий совсем по-другому выглядел бы в обоих этих случаях...

Илья Вайцман

Да, и вдогонку: тем, кто утверждал, что устроивший драку в Лас-Вегасе боец из Дагестана - якобы, потому и устроил драку, что дагестанец, я имею сообщить: ничего подобного.

Посмотрите, к примеру, на Мамаева с Кокориным. Они, наши "звезды спорта", ВСЕ такие. Сплошной "мускул", безумная агрессия и никаких признаков интеллекта. Такой уж отбор в нашем "большом спорте": лишний интеллект только череп утяжеляет и результаты портит. Так всегда было, исключения только подтверждают общее правило.

P.S. Историю с "бананом Родниной" помните? Ну вот.

P.P.S. Да и космонавтов только по физическому здоровью отбирали.

Константин Калачев

Мамаев и Кокорин намерены выступить с официальным заявлением‍. Варианты отмазок: 1. Виноват заговор неустановленных лиц. 2. Лица установлены - виноват Навальный. 3. Виноват Госдеп. 4. Виноваты родители, школа и тяжелое спортивное детство в лихие 90-е. 5. Во всем виноват интернет!

Николай Травкин

Москвичи гадают, а чем же, всё-таки, закончится эта история с нашими прославленными футболистами?

А закончится она скорее всего тем, что руководство клубов «Зенит» и «Краснодар» обяжут информировать МЧС и оно будет (как и о погоде) слать СМСки: "Москвичам рекомендуем не покидать квартир - на улицы вышли Кокорин с Мамаевым"

Много, конечно, и шуток - особенно по поводу парных мужских фамилий, которые в последнее время заполонили новости.

Олег Попов

С Мамаевым и Кокориным поторопились обрывать полёт, если б они были неуловимые мстители, допустим, на неделю. То тут их видели, тут чиновнику навешали, тут еще одному чиновнику, то парламентарий бы им попался, то нездоровый сенатор-прогульщик, то вот они идут к тебе или к Счетной палате, вдоль по Питерской, или уже гуляют на Кубани. Был бы хороший воспитательный пример, а тут, из-за того что клеймить их стали все, кому не лень - получился плохой антивоспитательный пример, антикапитанская дочка.

А сейчас вот выгонят их из команд, куда им деваться, если они только в футбол умеют и известных личностей метелить?

Андрей Ф. Бабицкий

А как ты отпраздновал десятилетие дружбы?

​Илья Красильщик

Жду Кокорина и Мамаева у Симоньян

Анна Монгайт

Кокорин и Мамаев, Петров и Боширов,Чепыга и Мишкин, Петров и Васечкин, Маркс и Энгельс, Тофсла и Вифсла- вписаны золотыми буквами в историю, а где же знаменитые женские дуэты? Кроме Розочки и Беляночки, Белки со Стрелкой и группы Тату некого вспомнить. Пока они пакостили , мы сидели дома.

Ольга Галицкая

Читаю ленту. Выясняется,что Чепига и Мишкин ведут себя значительно скромнее, чем Кокорин и Мамаев. Травят себе потихоньку кого велели, а в свободное время шпилем любуются. Только и всего.

А эти забубённые какие-то, наподобие пресловутой широкой русской души. Надо бы сузить.

​Дмитрий Шабельников

Мамаев и Кокорин,

Боширов и Петров —

Один всегда Печорин,

Другой всегда Гринёв.

Альфред Кох

А вот если Мамаев и Кокорин подерутся с Мишкиным и Чепигой на кулаках, кто кому накостыляет? Это будет круче чем Нурмагомедов против Макгрегора!

Министерство правды

- Товарищ генерал, агенты Боширов и Петров раскрыты. Явка провалена. Легенда с геями не удалась. Разрешите их заменить?

- Кем?

- Агенты Кокорин и Мамаев готовы к службе!

Николай Руденский

Скоро "Беллингкэт" и "Инсайдер" назовут подлинные фамилии "футболистов" Мамаева и Кокорина.

anekdot.ru

В свете последних новостей неясным остается только один момент: собираются ли Кокорин с Мамаевым посетить Солсбери?

Возникли и предположения, что потоком сообщений о футболистах россиян отвлекают от обсуждения провалов ГРУ.

Андрей Мальгин

Согласитесь, когда на сцену вышли Кокорин и Мамаев, публика сразу забыла дуэт Чепиги и Мишкина

Данила Гальперович

Про Кокорина и Мамаева есть ощущение, что да, за другую пару страдают. Агенства "молниями" про все - про аресты, про розыски, СРОЧНО-ШОК, все дела.

Дмитрий Москвин

Объясните мне научным языком: Кокорин и Мамаев - это ведь заглушка-зеркало "Боширов" и "Петров"? И внимание масс переключить, и безболезненно для власти выпустить народное негодование. Есть какие-то медиа-теории и практики, которые более адекватно этот феномен описывают? Не верю я в совпадение, редко у нас мужиков парами в медиа полощут.

Впечатление усиливается тем, что в отличие от шпионских скандалов история футболистов получила максимум внимания со стороны федеральных каналов.

Сергей Доренко

Высочайший жанровый прорыв на телевидении: Клеймёнов ведёт программу Время и делает подводки к материалу о Кокорине-Мамаеве забипаным матом. Я в восхищении. Надо бы ещё пенисом по столу стучать, харкать на портреты плохих, сморкаться и тп

Елена Рыковцева

Это конечно не формат программы Время. Это формат Камеди Клаба. Но мне понравилось.

Ведущий Клейменов сначала дал послушать телефонный монолог Мамаева-папы, который говорил, что отвяньте (пип) от его сына (пип) это его деньги (пип) вам покоя не дают (пип) мальчик (пип) отдыхает (пип) а вы набросились всей сворой (пип).

Ну и в качестве ответа ведущий Клейменов вышел к большому экрану и на фоне кадров кокорино-мамаевских бесчинств сказал следующую речь: - Уважаемый (пип) папа Мамаева (пип). Наш (пип) самый (пип) гуманный (пип) суд разберется, что делать с вашим (пип) сыном. И т.д.

Особенно трогательным было запикивание «самого гуманного суда» на Первом канале. Даже о Мамаеве забыла)

Олег Кашин

Еще хочу вступиться за Клейменова. Запикивать произвольные слова, как будто это мат - ну такая типовая квновская шутка. Дурновкусие - да, аааааа они матерятся в эфире - нет.

Не прошли мимо громкой темы пранкеры Вован и Лексус: они позвонили президенту "Зенита" Сергею Фурсенко и "поговорили" с ним голосом Виталия Мутко, проигрывая в трубку фразы, заранее нарезанные из его выступлений (осторожно, нецензурно!), а затем проделали то же самое и с Александром Кокориным.



Вопреки ожиданиям, в провластных СМИ и блогах Кокорина и Мамаева принялись не защищать, а осуждать - что тоже можно объяснить попыткой сместить акцент с череды неудач, постигшей власти.

Политджойстик

Почитал Телеграмм - каналы про Кокорина и Мамаева. И вот мой вопрос некоторым коллегам: почему вы готовы так "вписываться" за двух парней - футболистов, забывая, что им сильно повезло, что они не оказались в Чайхоне, где любители Хабиба сделали бы из них любителей спорта, где играют только ушами? Пусть лучше сидят на Петровке, чем лежат в Склифе.

Тина Канделаки

Это их плакаты висят на стенах у мальчишек. О такой карьере мечтает каждый юный футболист, а их герои оказались банальными кутилами, которые не в состоянии держать себя в руках.



Очень грустно, что Монако их ничему не научило. Они снова, но куда серьезнее, подвели сборную, свои клубы и своих фанатов. То есть всех, кто в них верил.



После такого вылезти сухим из воды невозможно. О Мамаеве я больше не скажу ни слова, а для Кокорина это будет потерей не столько репутации, сколько шанса на реабилитацию. Понести наказание и строить жизнь и карьеру заново - его единственный шанс.

И, ещё, чем громче падения мы наблюдаем, тем лучше это пример для наших восходящих звезд: все очень зыбко, и ты можешь упорно работать, чтоб стать Головиным или Дзюбой (примерами для всех и героями нации), или всего за одну ночь скатиться в Кокорины-Мамаевы. Это банально, но как показывает жизнь, не для всех очевидно.

Сергей Доренко

Кокорин с Мамаевым, несомненно, презренные ушлёпки. И отвечать надо. Но также очевидно и то, что ответить им придётся за весь негатив сразу: за ГРУ, за пенсионку, за Сирию с Украиной, за падение уровня жизни и ваще...

Вы вдумайтесь, как могла бы жить страна, если бы не Кокорин с Мамаевым?

Протопроедр

Принято решение никак и ни на каких уровнях не помогать и не спасать Мамаева с Кокориным. Радость от подвернувшейся информационной удачи, которая теперь, по плану, должна закрыть весь осенний негатив, уже разделили в нескольких ведомствах и администрациях.​

Кирилл Шулика

То, что Кокорин с Мамаевым должны отвечать в соответствии с Уголовным кодексом, нет никаких вопросов. Должны, потому что совершили.

Но когда весь агитпроп с Соловьевым, Губерниевым и прочими начинает просто топтать людей, надо взять, остановиться и пойти в другую сторону. Ни в коем разе нельзя быть заодно с ними. Это не по-человечески.

И ведь у них совершенно конкретная и довольно отвратительная цель - заставить нас обсуждать проступок футболистов, теряющийся на фоне тех проступков, о которых агитпропу говорить неудобно. Да, я про всех этих Чепигу, Мишкина и остальных... Кокорин и Мамаев дети по сравнению с ними. Просто дети. И вот у нас новая традиция эпохи - отыгрываться на детях и толпой накидываться на слабых, раздавить, чтобы чувствовать себя крутыми. Буквально идеологии подворотни - отводить глаза, когда поймали и повышать самооценку нападениями на тех, на кого можно.

Какие бы ни были слабые, какие бы ситуации не возникали, нельзя бежать в толпе и топтать. Тем более в толпе людей, после общения с которыми хочется часа на два пойти в баню, чтобы с себя все смыть.

У нас в стране не работает Уголовный кодекс, что в принципе реакция этой толпы и подтверждает. Она требует распять и отлучить от футбола, понимая, что получить наказание по закону у футболистов шансов мало. Но задаваться вопросом, почему так, просто не положено.

Но что толку уговаривать общество "не быть заодно с агитпропом", когда оно настолько однозначно настроено против футболистов. Почему скандал с Мамаевым и Кокориным вызвал именно такую реакцию, рассуждает на "Немецкой волне" ​Александр Плющев:

Такие истории превращают человека обсуждающего из объекта в субъект. Он ничего не может поделать с разведчиками, с ним довольно жестко обошлись во время пенсионной реформы, он опасается неприятностей из-за своей активности в соцсетях, и он ощущает, что ровным счетом ничего не может со всем этим поделать. Фраза "Все это политика", за которой принято прятаться, вдруг теряет свою магическую силу. В случае с Кокориным и Мамаевым возникает иллюзия значимости мнения каждого человека. Выскажись, и их посадят. А если не посадят, то хотя бы выгонят из команды. Или хотя бы оштрафуют на такие миллионы, которых простому смертному не заработать.

Между тем интрига по поводу того, понесет ли футбольный дуэт заслуженное наказание, сохранялась до самого вечера - Кокорин до последнего момента отказывался являться в полицию. В итоге оба оказались в СИЗО и вскоре предстанут перед судом.

Леонид Волков

Пара наивных вопросов на злобу дня.

У Мамаева и Кокорина — тяжкая статья, есть загранпаспорта, есть связи и покровители, они подозреваются в совершении насильственного преступления. Я далеко не согласен с такой практикой, но 99.99% подозреваемых в такой ситуации в России автоматически отправляются в СИЗО, ни один следователь и ни один суд даже не будет рассматривать всякие там подписки о невыезде. А что же будет с футболистами-дебоширами?

После медиаскандала и заявлений избитого чиновника, Мамаев и Кокорин соизволили явиться на допрос (никто их не задерживал в 6 утра с ОМОНом!). А что же господа Петров, Боширов, Мишкин и Чепига (сколько бы их ни было)? Напомню, что СК РФ расследует не покладая рук покушение на жизнь гражданки РФ Юлии Скрипаль, активно ведет — если верить пресс-релизам — следственные действия. Будут ли допрошены свидетели?

Смешно, правда?

Борис Вишневский

Если бы Кокорин не устроил пьяную драку, а встал бы на Невском с плакатом против Путина, или просто отказался бы дать полицейскому в руки свой паспорт - вторые сутки сидел бы в душной камере в полиции ожидая суда.

Надя Толоконникова

Кокорин и Мамаев будут сидеть по той же статье, что и Pussy Riot.

Я еще когда сидела думала об этой коллизии закона:

у статьи 213 УК РФ есть 2 квалифицирующих признака, ну грубо говоря либо табуреткой по черепу, либо с "идеологическая ненависть и вражда". Как одно с другим уравнивается по общественной опасности в одной статье (до 7 лет колонии), непонятно. <...>

Мне еще удивленные размахом нашего дела приставы в Хамовниках говорили в 2012-м, ну как блин так, вот типа только что за драку, где кого-то стулом или дубиной <огрели>, суд дал год по 213-й, а вам прокурор 3 года запрашивает, ну как так-то, ну девки влипли же. Ай-да девки, ай-да даете.

Впрочем, можно и считать, что ничего из ряда вон выходящего не происходит.

Олег Кашин (Republic, для подписчиков):

Отравление Скрипалей и скандалы с ГРУ, слухи о конституционной реформе, международный прорыв кавказских традиций в самом одиозном их проявлении – на таком фоне продолжительный дебош двух знаменитых футболистов смотрится наименее жутко.

Россия здесь – Запад. В этом сюжете, в отличие от всех остальных, нет вообще никакой сугубо российской специфики, и немногие местные особенности удачно нейтрализуют друг друга: люди, которых избивали Мамаев и Кокорин, по совпадению оказались не совсем простые, один – довольно статусный чиновник, другой – личный водитель «непростой» (она вела прямую линию с Путиным и была замужем за заместителем директора ФСБ) телеведущей, то есть в любом случае не будет ситуации, когда потерпевший беззащитен перед правонарушителем со связями.

Но большинство комментаторов ничего "западного" в этой истории не видят: наоборот, многие считают, что если бы не имена и профессии пострадавших, вероятность, что дело было бы замято, стремилась бы к 100%.

Александра Гармажапова

Все думаю: а что, если бы в "Кофемании" вместо высокопоставленного чиновника Дениса Пака оказался бы, например, какой-нибудь мигрант Равшан или приезжий из глухой бурятской деревни Баир?

Скорее всего, нагло ухмыляющиеся Кокорин и Мамаев выкупили бы запись из кафе, и дело с концом. А Баир на всю жизнь запомнил бы Gangnam Style в исполнении псевдозвездной гопоты.

Просто мальчики повеселились. Как заявила Дарья Шишканова, подруга Кокорина, "очень стыдно, когда мужчина не может ответить на оскорбления". Это она про Пака, если кто не сообразил. А бросаться табуретками и расистскими оскорбления, видимо, не стыдно.

Ах да, как тут выдал отец Мамаева, "обычный русский парень просто оступился". Ну и расист немного, но это, видимо, ничего.

А Пак - молодец, что добился возбуждения уголовного дела по статье хулиганство (по мотивам расовой ненависти).

P.S. Задача общества, на мой взгляд, не дать спустить дело на тормозах.

Илья Жегулев

В связи с Кокориным и Мамаевым на которых абсолютно справедливо завели уголовное дело о хулиганстве, расскажу свою историю. Четыре года назад в Москве в одном клубе на Лубянке я вступился за девушку, которая пришла в клуб с черным парнем и ее за это собирались побить. После чего избили меня.

Били меня несколько человек, одного из них я запомнил, он сидел на входе и представлялся охранником этого заведения. У меня выбиты зубы, я получил сотрясение мозга, лежал в больнице, а с зубами проблемы решаю до сих пор.

После избиения мы обратились в полицию. Почти до самого приезда ментов рядом были эти люди, с которыми дружелюбно общался персонал. Полицейские тоже явно оказались знакомыми владельцев этого заведения. Но может мне так просто показалось - мало ли, что покажется, сотрясение же.

За все это время из следственных действий было выполнено одно - допрос собственно меня. Я даже нанял адвоката, чтобы он пытался как-то ситуацию продвигать, ходить в полицию, взывать их к совести. Но, конечно, охранник оказался неизвестным лицом, никто в клубе его не знал, камер никаких якобы не было и дело было удачно забыто. Никто не то что не был наказан уголовно, но даже близко к этому следователи местного отделения не добрались. И это еще не знаменитости какие-то, а простой бар на абонементе у ментов.

Законы у нас начинают работать и полиция действовать только в определенных случаях - если ты важный чиновник. И весь этот скандал ничего кроме омерзения у меня не вызывает. Хорошо, что им попался чиновник - случилась показательная порка. А интересно, сколько до этого было нечиновников?

Николай Подосокорский

История с дебоширами-футболистами Кокориным и Мамаевым, которые сперва вроде как учинили пьянку и разгром в Сапсане, а затем стали избивать случайных встречных на улице и в кафе, примечательна тем, что почти все уверены, что за это им ничего серьезного не будет: их отмажут, а дело замнут. Даже огласка в СМИ произошла скорее всего потому, что нарвались они не на простых смертных, а на чиновника со связями и водителя ведущей Первого канала. Прочитал много комментариев на эту тему, многие приводят примеры, когда за подобные безобразия другим спортсменам тоже ничего не было, все замяли. Собственно поэтому они и ведут себя так развязно и агрессивно, ибо знают наперед, что они неприкосновенны, и им позволено всё. Законы в России действуют избирательно, а судебная система работает в ручном режиме и выносит решения по звонку. Задача гражданского общества должна заключаться еще и в том, чтобы контролировать такие случаи, и там, где не работают правоохранители и суд, использовать другие механизмы давления - на работодателей преступников, на них самих, на их среду, чтобы издержки такой "веселой" гульбы были очень высокими, а дальнейшее сотрудничество с ними - токсичным.

В инциденте с футболистами отразилось, как в капле воды, все российское общество, считают многие комментаторы.

Сталингулаг

Мячепинатели Кокорин и Мамаев, жестоко и неторопливо избивающие человека на улице - мрази. Но важно понимать, что эти мрази являются неотъемлемой частью государства. Если представить страну, как бесконечный Сад земных наслаждений Иеронима Босха, то они - например - свернувшийся в три погибели чувак с торчащим из жопы цветком или ещё какой-нибудь уродец. Потому что единственное общество, которое строилось в России четверть века - кастовое, и эти футболисты - яркие его представители. Депутаты, хватающие журналисток за лобок, чиновники, летящие с мигалками и сбивающие всё на своём пути, менты, пытающие задержанных, спортсмены, избивающие стульями в ресторанах - всё это происходит потому, что они чувствуют - это их страна, они - хозяева, они над законом, они выше нас. В их телефонах номера полковников ФСБ, сотрудников администрации президента или как минимум бойцов чеченского ОМОНа, а что у нас? А у нас с собой всегда только страх и пакет из пятёрочки. Поэтому целуйте бутсы Кокорину, суки! Падайте ниц перед Мамаевым, гады! Они - Россия, а мы - говно

Александр Осовцов

Кокорин и Мамаев вели себя точно так же, как и весь российский "высший свет", да и вообще Россия. Просто они уже нарвались, а Россия ещё нет.