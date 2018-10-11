Обнародованы архивные документы о том, как КГБ следило за Радио Свобода

Обнародованы рассекреченные документы Комитета государственной безопасности СССР о том, как советские спецслужбы следили за Радио Свобода в течение почти 30 лет. Архивные записи опубликовала Украинская служба Радио Свобода совместно с Центром исследования освободительного движения и Отраслевым государственным архивом СБУ.

Всего в открытый доступ выложены 47 документов. Среди них – информационные записки и спецдонесение сотрудников КГБ в адрес высшего партийного руководства Советского Союза. Самый ранний документ датирован 1965 годом, а последний – в 1991-м. В частности, в отчётах говорилось о темах передач Радио Свобода, а также о том, как устроена редакция.

Власти СССР использовали полученные данные для дискредитации сотрудников радио. Историки подчёркивают, что рассекреченные архивы помогут лучше понять, как вещание Радио Свобода влияло на "железный занавес", а также какие темы освещала редакция того времени.

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