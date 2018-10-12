В патриархии всё пошло не так?

Синод Вселенского Патриархата 11 октября 2018 подтвердил намерение даровать Украинской церкви автокефалию. Отменено решение Синода Вселенского Патриарха от 1686 г. о передаче Киевской митрополии в управление Московского Патриархата. На территории нынешней Украины вводится ставропигиальное управление из Константинополя. Анафема РПЦ-МП снята: главы двух доселе неканонических православных юрисдикций митрополиты Филарет и Макарий и их духовенство восстановлены в своем сане и в правах. Руководители РПЦ-МП обвиняют Константинопольского патриарха в якобы невиданном со времен Средних веков расколе.

Что дальше? Авторы решения призывают не идти по пути захвата храмов, но не дойдет ли до предвыборной религиозной войны?Как автокефалия Украинской церкви скажется на России?

Обсудят священник Андрей Кураев, историки и религиоведы Ирина Карацюба, Николай Митрохин, Роман Лункин, политолог Андрей Окара.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир 12 октября в 19:05