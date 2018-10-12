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Смоленское СМИ связало хорошую погоду с пролетом Владимира Путина

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Смоленская "Народная газета" отметила пролет Владимира Путина над территорией Смоленской области. В пятницу издание опубликовало новость о маршруте самолета президента России, прилетевшего в белорусский Могилев на встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

По данным газеты, жители Смоленска отметили, что после пролета президентского борта погода в Смоленской области улучшилась. В регионе "выглянуло солнце, установилось тепло", — пишет "Народная газета".

"Лайнер проследовал через Угранский, Ельнинский, Глинковский, Краснинский районы Смоленской области", — отследил журналист самолет президента по сайту Flightradar24.com. Издание отметило, что не располагает информацией, смотрел ли Путин на землю во время перелета.

В пятницу в Могилеве открылся форум регионов России и Белоруссии. В первый день форума Путин и Лукашенко провели двустороннюю встречу. На ней Лукашенко заявил, что считает Могилев больше российским городом, чем белорусским, сообщает Белорусская служба Радио Свобода. Председатель оппозиционной Белорусской социал-демократической партии Игорь Борисов направил в администрацию Лукашенко заявление, где попросил объяснить эти слова.

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