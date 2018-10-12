Суд в Турции постановил освободить американского пастора

Суд в Турции в пятницу постановил освободить из-под ареста американского пастора Эндрю Брансона, судебное преследование которого стало причиной введения американских санкций против глав МВД и минюста Турции.

Как сообщил адвокат семьи Брансона агентству "Рейтер", пастор уже на пути в Соединенные Штаты.

Пастора, который провел в турецкой тюрьме около полутора лет, а затем - несколько месяцев под домашним арестом, обвиняли в причастности к попытке государственного переворота в стране летом 2016 года. В пятницу суд признал его виновным в связях с террористами и приговорил к трем годам и полутора месяцам лишения свободы, однако решил освободить его без отбытия оставшегося срока. Ему было позволено покинуть страну.

Вашингтон неоднократно призывал Анкару освободить Брансона, настаивая на его невиновности. После того, как в августе суд в Турции отказался отпустить пастора, США ввели санкции против высокопоставленных турецких чиновников и пригрозили новыми мерами.

Президент США Дональд Трамп в пятницу написал в твиттере, что надеется на скорое возвращение Брансона на родину. Ранее он называл пастора "заложником", резко критикуя турецкие власти.

Накануне в прессе появились сообщения о тайном соглашении между Турцией и США о судьбе пастора, согласно которому Вашингтон в обмен на его освобождение должен ослабить давление на экономику Турции. Обе стороны, однако, отвергли эту информацию.