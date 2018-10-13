Барин и разночинец. Владимир Голышев – о Мамаеве и Кокорине

Имена Александра Кокорина и Павла Мамаева так часто упоминают вместе, что иногда кажется, будто это сиамские близнецы. И в Instagram два веселых друга неразлучны: сорят деньгами в Ницце, позируют в салоне шикарного бизнес-джета и дарят друг другу крепкие мужские поцелуи.

Но все изменилось, когда друзей привели на допрос. На видео два очень разных человека: один прячет лицо под бейсболкой, другой нагло улыбается на камеру, один отказывается отвечать, другой говорит про "тяжкие телесные повреждения" так, будто это не "тяжелая" статья, а детская шалость.

Друзья еще заметнее разошлись, когда защита Мамаева предложила суду проанализировать видеозаписи, сделанные в кафе. Действительно, заводилой драки стал Кокорин. Именно он нанес удар стулом по голове Дениса Пака. А "лучший друг" держался в стороне. Понятно, что адвокаты Мамаева построят свою линию именно на этой разнице и будут все валить на Кокорина. Другой возможности помочь своему подзащитному у них нет. Похоже, дружба, десятилетие которой парни отмечали в тот злополучный день, на этом закончится.

Если суммировать впечатления от их поведения в кофейне и за решеткой, складывается впечатление о своего рода "классовом расслоении": Кокорин похож на молодого барина, а Мамаев на разночинца из его свиты. Барин вальяжен, разночинец суетлив. Барин не сомневается в своей безнаказанности, у разночинца фантомные боли в районе поротой задницы. Барин обращается к своим поклонникам, которых он огорчил, разночинец обещает суду сдать все свои загранпаспорта. Откуда такая разница? Ведь и Кокорин, и Мамаев – из простых семей, оба с детства играют в футбол, оба доросли до сборной страны, оба сейчас играют за российские топ-клубы, занимающие первые места в турнирной таблице. Дьявол, как известно, кроется в мелочах. Давайте сравним реакцию клубов на поступок игроков.

Вот позиция "Краснодара", за который выступает Павел Мамаев: "Мы применим все возможные санкции, указанные в контракте, – наложим на игрока максимальный штраф и отстраним от тренировок. В данный момент мы изучаем, как разорвать контракт, и сделаем все, чтобы этого добиться". Об этом же говорит сам Мамаев на суде: "Прошу не лишать меня свободы, так как футбольный клуб может расторгнуть договор".

А теперь сравним с Кокориным. Вот реакция его клуба: "Сейчас мы не считаем необходимым говорить о наказании игрока со стороны клуба. Оно последует. Но в настоящий момент руководство "Зенита" и болельщики не чувствуют ничего, кроме разочарования, что один из наиболее талантливых футболистов страны повел себя отвратительно". Затем последовало заявление медицинской службы "Зенита": "Стресс из-за высокоинтенсивных нагрузок в сочетании с алкоголем мог оказать непредсказуемое влияние на организм". И, наконец, последние новости: клуб вернул в открытую продажу футболки с Кокориным, а в спортивных изданиях появились сообщения о том, что "Зенит" не рассматривает возможность расторжения контракта с этим футболистом.

Столь трепетное отношение к провинившемуся объясняется просто: Кокорин – главная звезда клуба, наравне с Артемом Дзюбой. Он приносит "Зениту" прибыль, даже когда не выходит на поле. А в двух матчах, которые он успел сыграть, когда оправился от травмы, показали, что Кокорин – полезный игрок для команды, не разучившийся забивать.

И, наконец, вишенка на торте: "Зенит" – любимая игрушка "Газпрома". Алексей Миллер не пропускает ни одного матча. Рискну предположить, что он – такой же фанат Кокорина, как и многие другие болельщики. И, судя по позиции клуба, на вызволение Кокорина из тюрьмы будут брошены многие ресурсы "Газпрома", а это достаточно внушительный пресс, чтобы добиться понимания у Дениса Пак, главного источника неприятностей футболистов.

Что же касается Мамаева, то он своему клубу не очень-то нужен. Его жена, бывшая модель, публично называет Краснодар "деревней". Нынешние злоключения Мамаева для клуба – шанс от него избавиться. Отсюда, наверное, тоска в глазах татуированного "героя" и готовность топить своего непотопляемого друга…

Не секрет, что в России давно сложились квазисословия, отделенные друг от друга непроницаемыми перегородками. Принадлежность к элите автоматически дает иммунитет от любых неприятностей. Явление это настолько отталкивающее, что на его фоне баловень судьбы Кокорин выглядит не так уж и плохо. В конце концов, право пить Armand de Brignac и бить простолюдинов он заслужил своими трудом и талантом.

Владимир Голышев – публицист и драматург

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