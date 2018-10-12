В Петербурге вспомнили легендарного оппозиционера Степаныча

Около 30 человек провели на Невском проспекте в Санкт-Петербурге одиночные пикеты в память о Степаныче – Игоре Степановиче Смирнове, без которого в последние годы в Петербурге не проходила почти ни одна протестная акция. Пикеты были приурочены к годовщине его смерти. Активисты стояли с авторскими плакатами Степаныча, которые он собственноручно готовил к каждому мероприятию. По словам организатора акции, активистки петербургского демократического движения “Солидарность” Ольги Смирновой, оппозиционеры считают эти плакаты своим наследием и очень их берегут, поэтому для своей акции они сделали их копии – чтобы оригиналы не пострадали.

По мнению Смирновой, помнить об этом человеке необходимо, поскольку он шел впереди протестного движения, отрицая неправовые поправки в закон об уличных акциях и призывая активистов к гражданскому неповиновению. Сам он называл себя городским юродивым и гордился этой ролью: он открыто не подчинялся правилам проведения одиночных пикетов, например, запрещающим передвигаться с плакатом, и за это его часто задерживали. Он всегда бывал к этому готов, имея с собой термос и книжку, а иногда и подушку – чтобы сесть на землю и максимально затруднить полицейским свое задержание.

Только теперь его более молодые единомышленники узнали, что в советское время Степаныч участвовал в диссидентском движении.

​На месте проведения акции было много полицейских. Некоторые активисты, имеющие протоколы задержания за прошлые акции, были возмущены тем, что полицейские подошли к ним и предупредили, что если они будут участвовать в пикетах, то им придется провести ночь в отделе полиции. Активисты считают такой подход незаконным – ведь у одних еще не было суда, у других решения судов не вступили в законную силу. По мнению активистов, поскольку отношение властей к протестным акциям становится все жестче, это еще раз говорит о том, как прав был Степаныч, говоривший о необходимости гражданского неповиновения. По словам организаторов акции, они и впредь будут использовать многие плакаты Степаныча, не потерявшие своей актуальности.