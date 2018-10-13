Лондон может ввести санкции в отношении саудовских чиновников

Великобритания может ввести санкции в отношении саудовских чиновников из-за исчезновения журналиста Джамаля Хашогги. Об этом сообщает газета Independent со ссылкой на источники. По данным журналистов, составлением списка занимается британское министерство иностранных дел. Перечисленные в нем лица могут попасть под санкции в рамках "поправки Магнитского".

Саудовский журналист, критикующий политику Эр-Рияда и сотрудничающий с The Washington Post, пропал 2 октября. Он вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Анкаре и больше не появлялся. Турецкие власти предполагают, что журналист был убит. Саудовская Аравия это отрицает.

Ранее ввести санкции в рамках "акта Магнитского" потребовал комитет по международным делам Сената США. У Дональда Трампа есть 120 дней на то, чтобы определиться делать это или нет. Он пообещал, что свяжется с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом.