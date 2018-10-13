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В Москве задержаны участники "бессрочного протеста"

Протестующие в Москве, сентябрь 2018 (архивный снимок)

В Москве полиция начала задерживать участников молчаливого шествия "бессрочного протеста". Об этом порталу ОВД-Инфо сообщил несовершеннолетний задержанный. По его словам, задержали пять человек, среди которых: Артур Симонов, Владислав Попов, Вячеслав Хлынов, Артем Зайчиков и один несовершеннолетний.

Собеседник ОВД-Инфо рассказал, что полицейские "подбежали, заломали руки и затащили в автозак, не представившись".

Активисты "бессрочного протеста" собрались у Казанского собора, чтобы провести молчаливое шествие — в своем телеграм-канале они написали, что это "самый безопасный способ выражения протеста". Они шли в сторону Красной площади. По словам активиста "Ассоциации народного сопротивления" Дмитрия Карасева, который стал очевидцем произошедшего, задержания начались после того, как участники шествия начали хлопать в ладоши.

«Бессрочный протест» — движение, которое возникло после митинга против пенсионной реформы 9 сентября. Активисты в разных города России добиваются отставки президента России, которого называют "неэффективным и коррумпированным".

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