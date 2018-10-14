Робот-автостопщик, тысячелетний гриб и горячее сердце банана

1. Чешские конструкторы из OpenTechLab готовятся отправить робота-гуманоида Матильду путешествовать по стране автостопом. Если все пойдет по плану, Матильда отправится в дорогу 20 октября из своего родного Яблонца над Нисой и через Парбудице, Прагу и Плзень доедет до музея рекордов и курьёзов в Пельгржимове. Матильда будет «голосовать» на обочинах дороги и давать тем, кто ее подберет, инструкции о том, куда ее отвезти. С собой у нее будет полотенце — отсылка к книге «Путеводитель автостопом по Галактике» Дугласа Адамса, где говорится, что каждый уважающий себя автостопщик должен иметь при себе полотенце. За ее путешествием можно будет следить в режиме реального времени на карте на сайте проекта. Если авторам проекта удастся собрать нужную сумму на оборудование на Hithit (чешском аналоге Kickstarter), она будет также посылать на сайт и путевые фото- и видеорепортажи. Матильда может выдержать в автономном режиме до 5 дней — этого должно с лихвой хватить для приблизительно пятисоткилометрового путешествия. Но если она почувствует, что её энергия заканчивается, она попросит водителя подключить её к электросети для поздарядки. Создатели робота пишут, что желающие могут пригласить Матильду в гости, чтобы пообщаться с ней подольше, но просят не задерживать ее больше, чем на 24 часа.

​2. Во вторник, за 4 дня до того, как робот Матильда отправится в своё путешествие, её сородич робот Пеппер из Университета Миддлсекса выступит в британском парламенте. Члены комитета по образованию Палаты общин пригласили его дать показания на слушаниях по искусственному интеллекту и возможным последствиям четвертой промышленной революции. Кроме робота, на слушаниях выступят специалисты по роботике из британских университетов и менеджеры технологических компаний.

3. Китайским ученым впервые в мире удалось получить здоровое потомство от двух мышей одного пола. Вместо сперматозоида они использовали стволовую клетку одной самки, которую соединили с яйцеклеткой другой. Китайцам удалось получить потомство и от двух мышиных самцов, но в этом случае процесс был сложнее и эксперимент окончился частичной неудачей — мышата родились больные и долго не прожили. Ученые, однако, надеются, что в конечном итоге их разработки позволят заводить собственных детей гомосексуальным парам обоих полов — хотя дожидаться этого придется еще долгие годы.

​4. Американские ученые утверждают, что возможность опознания американца европейского происхождения по образцам ДНК на сегодняшний день составляет около 60% - даже если этот американец никогда не сдавал ДНК-тесты. Дело в том, что уже больше миллиона американцев опубликовали онлайн свои ДНК-маркеры на генеалогических сайтах в попытке найти своих дальних родственников. Как выяснилось в апреле этого года, данные маркеры позволяют идентифицировать не только самих их носителей, но даже их пятиюродных родственников. Именнно так в апреле этого года был найден и пойман знаменитый "убийца из Золотого штата" - серийный убийца и насильник, совершавший свои преступления в Калифорнии в конце 1970-х лет начале 1980-х лет. Им оказался бывший полицейский Джозеф Деанджело. Образцы ДНК с мест преступлений, хранившиеся в базе данных полиции более 30 лет, загрузили в генеалогическую базу данных и, обнаружив в ней полтора десятка людей с общими для преступника пра- пра- прадедушками и пра- пра- пра- бабушками, построили генеалогическое дерево и вычислили по нему подозреваемого. Теперь специалисты рассчитали, что тот же процесс можно успешно повторить с 3/5 белого американского населения, а уже в ближайшие годы, когда генеалогическая база ДНК по прогнозам будет содержать данные 3 миллионов человек, вероятность идентификации евроамериканцев по образцу ДНК составит 90%.

5. ВМФ США объявил конкурс на создание дистанционного свето- шумо- и звукопоражающего лазерно-плазменного оружия. Оружие должно уметь производить очень яркие световые вспышки (яркостью 6-8 миллионов свечей), поджигать предметы и генерировать облако плазмы на расстоянии минимум 100 метров, а также генерировать на том же расстоянии оглушающий бумц громкостью не менее 165 децибел. Кроме того, установка должна быть достаточно компактной для того, чтобы ее можно было монтировать на БТР. В требования также входит возможность применять установку и как боевое оружие, и в смягченном, нелетальном режиме, для разгона толпы. Проект называется SCUPLS — Масштабируемые компактные ультра-короткие пульсовые лазерные системы.

6 Самый большой и старый живой организм Земли оказался грибом. Или гриб оказался самым большим организмом Земли. В общем, самая большая грибница в мире, которую американские ученые обнаружили еще в 1988 году, как выявили последние дополнительные исследования, еще вчетверо больше и почти вдвое старше, чем предполагалось ранее. Ее возраст — 2,5 тысячи лет, вес — 400 тонн (почти втрое больше веса синего кита), а размер — 370 тысяч квадратных метров (как размер Московского Кремля, Красной площади и Манежной площади вместе взятых). Вам, наверное, интересно, что это за удивительный гриб? Обычный толстоногий опёнок.

7. Американские ученые создали «самозаживляющийся» материал — если его разрезать, место разреза само собой зарастает и заглаживается. Подобные материалы создавали и до этого, но раньше «заживление» не было полностью самостоятельным, оно требовало применения химических средств, либо электрического или магнитного воздействия. Новый материал восстанавливается сам по себе, без постороннего вмешательства, с помощью силы межмолекулярного притяжения.

8. Индийским полицейским, несущим службу в аэропортах, запретили улыбаться. Власти считают, что улыбки создают у пассажиров ощущение того, что полицейские халатно относятся к своим обязанностям и недостаточно внимательно выслеживают террористов. Полицейский, по мнению начальства, должен выглядеть «не дружелюбно, а бдительно».

​9. Городской совет Сан-Франциско единогласно решил, что отныне как минимум 30% финансирующегося городом искусства должно изображать женщин. Как заявили представители совета, женщины подвергаются дискриминации не только в политике, но и в произведениях искусства в общественном пространстве. В данный момент в городе размещено 585 произведений искусства, включая 87 скульптур, но только две из них изображают женщин: одна из этих двух является статуей создательницы современного санитарного дела Флоренс Найтингейл на территории больницы, а вторая - бюстом живой и здоровой Дайаны Файнстейн, которая с 1992 года представляет Калифорнию в Сенате США.

10. Пользователи китайской социальной сети Weibo обнаружили удивительную вещь: фитнесс-трекер Xiaomi, надетый на рулон туалетной бумаги, кружку или банан, находит у них пульс. Проведя эксперименты, авторы портала Abacus News подтвердили — действительно находит. Причем довольно здоровый, бодрый пульс — около 80 сердцебиений в минуту. В ходе дальнейших экспериментов выяснилось, что и остальные фитнес-трекеры, такие как, например, Apple Watch Series 4, успешно измеряют пульс у туалетной бумаги и банана. Правда, если верить Apple, их сердца бьются примерно вдвое менее бодро, чем по измерениям Xiaomi.