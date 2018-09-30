Арест за доброту, полезный холестерин и кит в мусорном баке

1. Ни одно доброе дело не должно остаться безнаказанным. Когда ураган "Флоренс" приблизился к Северной Каролине, жители прибрежных городков начали покидать свои дома, иногда, к сожалению, бросая на произвол судьбы своих домашних животных. Тэмми Хеджес предвидела это и поехала на побережье, чтобы спасти животных. Ей вместе с добровольными помощниками удалось найти и временно приютить у себя 17 голодных, продрогших и испуганных кошек и 10 собак. Казалось бы, она заслужила от властей если не награды, то по крайней мере слов признания. Вместо этого прокуратура выдвинула против нее обвинения в незаконной ветеринарной практике (за то, что она дала некоторым спасенным животным противовоспалительные и обезболивающие препараты) и угрожает обвинить ее в незаконном содержании приюта для животных. В позапрошлую пятницу ее арестовали, но теперь выпустили под залог в 10 тысяч долларов.

2. Похоже, что опровергнута еще одна «общеизвестная истина» о вредных продуктах. Новое исследование группы американских, европейских и японских медиков, в котором были изучены данные более миллиона человек, не обнаружило никаких подтверждений того, что высокий уровень холестерина приводит к инфарктам и другим серднечно-сосудистым заболеваниям. Более того, обнаружилось, что высокий уровень липопротеинов низкой плотности, переносящих холестерин в крови, связан не с повышенной, как до сих пор утверждалось, а, наоборот, с пониженной вероятностью сердечных приступов. Большинство предыдущих исследований, на основе которых делались выводы об опасности холестерина для сердечников, проводились, по утверждению авторов, со статистическими ошибками либо с сознательным игнорированием не подтверждающих эту гипотезу фактов.

3. Дерево, выросшее из оставшегося в желудке семечка, помогло найти убитого полвека назад человека. Киприота Ахмета Хергуна убили в 1974 году, во время конфликта между местным турецким и греческим населением. Его вместе с двумя другими затолкали в пещеру и бросили туда динамит. Но взрыв проломил дыру в стенке пещеры, и идущий оттуда свет помог семечку из съеденного Ахметом в тот день инжира прорасти и превратиться в дерево. В 2011 году дерево обнаружил биолог. Он заинтересовался, каким образом оно выросло в пещере и тем более в горной области, где такие деревья не растут. Решив в буквальном смысле докопаться до корней, он и обнаружил останки Ахмета Хергуна.

4. Врачи испанского острова Тенерифе нашли в вагине британской туристки мертвую черепаху – правда, довольно маленькую, не взрослую. Женщина обратилась к доктору из-за сильных болей в животе. Черепаха при этом была не из тех, что живут в местных водах, а из тех, что продаются в зоомагазинах. Женщина и полиция считают, что это может быть связано с вечеринкой, на которой женщина напилась вместе с другими британскими туристами до потери памяти. Полиция начала расследование, но сейчас оно по просьбе женщины приостановлено.

5. В Нью-Гемпшире тем временем рабочие пытались запихать мертвого кита в контейнер для мусора. Прибрежный научный центр заявляет, что это делалось для того, чтобы отвезти кита на вскрытие и установить причину его смерти. Попытки закончились неудачей – мертвый кит в контейнер не поместился.

6. Американским медикам удалось научить ходить парализованных пациентов, у которых в результате повреждения позвоночника была почти полностью нарушена связь головного мозга с нижней частью тела. Это было сделано при помощи встроенного в спинной мозг стимулятора и длительной программы тренировок. Судя по всему, спинной мозг может управлять ногами сам по себе, без помощи головного, хотя как именно это происходит, пока что до конца не понятно.



7. По данным последних исследований, население развитых стран, включая и молодежь, все реже занимается сексом. По американским данным, сексуальная активность среди мальчиков-подростков снизилась по сравнению с 1988 годом на 22%, а девочек – на 14%. В Европе и Японии похожая картина. При этом сегодняшняя молодежь обращает значительно больше внимания на свою внешность и тратит значительно больше времени на уход за собой, причем это касается не только женщин, но и мужчин.

8. Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США DARPA объявило конкурс на лучших подземных роботов, передвигающихся по пещерам и тоннелям. Эта задача считается гораздо более сложной, чем передвижение даже по самой пересеченной поверхности на земле, к тому же робот должен быть автономным, поскольку в пещерах нельзя ни наладить стабильную радиосвязь, ни ориентироваться по GPS. Подавшие заявки на участие в конкурсе команды должны представить своих первых роботов через год, а окончательные результаты будут подведены в августе 2021-го.

​9. Япония послала мужчину на первый в истории саммит женщин-министров иностранных дел. Саммит начался 21 сентября в Канаде. Кроме хозяйки, министра иностранных дел Канады Кристи Фриланд, во встрече участвовали женщины-министры из 17 стран, министр иностранных дел ЕС Федерика Могерини – а также министр иностранных дел Японии Таро Коно. Как заявило японское правительство, Коно поехал в Канаду, чтобы продемонстрировать поддержку Японией борьбы за женское равноправие. Правда, на большинство мероприятий саммита его все равно не пустили.

10. Компания Eyellusion начала подготовку к мировому турне знаменитого канадского пианиста Глена Гулда. Но поскольку Гулд умер 36 лет назад, выступать на сцене будет не он, а его голограмма, правда, в сопровождении живого симфонического оркестра. Турне запланировано на конец следующего года и станет уже третьим голографическим туром: в начале 2019 года Eyellusion планирует отправить в мировое турне голограммы Френка Заппы и Ронни Джеймса Дио, первое посмертное публичное выступление которого состоялось в феврале прошлого года.

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