Садисты из отдела кадров, антикитайский фонд и ватные куры

1. Крупные американские технологические компании уже несколько лет назад начали отказываться от практики задавать соискателям работы во время интервью каверзные вопросы «на умственные способности», не имеющие прямого отношения к выполняемым обязанностям, вроде «Сколько примерно окон в Нью-Йорке?» или «»Почему крышки канализационных люков делают круглыми?». Как признался в 2013 году один из руководителей кадрового отдела Google, эти вопросы никак не помогают определить рабочие способности будущих сотрудников. Теперь американские психологи изучили тех работников кадровых отделов, которые задают подобные вопросы, и заключили, что задают их в основном садисты и самовлюбленные нарциссы, чьей главной мотивацией является не выяснение соответствия соискателя позиции, на которую он претендует, а демонстрация собственного интеллектуального превосходства.

2. Кстати о приеме на работу. Американская организация по защите гражданских прав ACLU подала в суд на Facebook, обвинив ее в том, что она позволяет некоторым работодателям (включая американскую полицию) показывать объявления о найме на работу только мужчинам, пряча их от женщин. Facebook все обвинения отрицает, хотя и обещает пристально изучить жалобу.

3. У другого интернет-гиганта тоже не все хорошо. В 2010 году Google ушел из Китая и закрыл свой китайский поисковик из-за того, что не хотел подчиняться цензуре китайских властей. Но с тех пор у Google сменился генеральный директор, и новое руководство оказалось не против цензуры. Недавно Google объявил, что рассматривает планы по запуску китайского поисковика Dragonfly для Android, который будет фильтровать ссылки, неугодные властям КНР. Это уже само по себе вызвало в США крупный скандал, но последняя новость явно разозлит критиков компании еще сильнее: оказывается, Google будет не просто помогать китайскому руководству цензурировать интернет, но и свяжет каждый поисковый запрос с номером мобильного телефона человека, который его задает, потенциально давая китайским спецслужбам возможность отслеживать и арестовывать излишне любопытных граждан.

4. И третья из крупнейших американских интернет-компаний, Amazon, тоже вляпалась в скандал, и тоже в Китае. Выяснилось, что некоторые ее сотрудники предлагают продавцам за взятки удалять негативные рецензии на их товары. Стандартная такса — 300 долларов за рецензию, купить эту «услугу» можно только оптом, от пяти удаленных рецензий и выше. Кроме того, за отдельную плату сотрудники предоставляли продавцам контактную информацию авторов негативных рецензий. Хотя наибольшего размаха эта практика достигла в китайском отделении фирмы, подобные случаи, хоть и в значительно меньшем масштабе, отмечены и в других отделениях Amazon, включая американское.

5. В Германии обсуждается создание специального фонда размером в 1 миллиард евро для предотвращения скупания ключевых технических корпораций страны китайцами. Китай в последние годы активно приобретает западные компании, чтобы получить доступ к высоким технологиям, которые потом можно будет использовать в оборонной области. В США правительство уже накладывало запрет на подобные поглощения из соображений национальной безопасности. В Европе, в частности, в Германии, это сложнее сделать из-за особенностей законодательства — в прошлом году немецкому правительству не удалось остановить покупку китайцами компании Kuka, являющейся одной из лидеров в мировой робототехнике. Это вызвало в стране большой скандал, и теперь Бундестаг разрабатывает законы, призванные не допустить подобных поглощений, а правительство хочет выделить деньги, чтобы компенсировать компаниям, которым не позволят быть купленными китайцами, упущенную выгоду.

6. Прага — одна из самых популярных у туристов мировых столиц, и иногда кажется, что туристы уже вытеснили местных из центра города. Но это не так — в старых домах исторического центра ещё живут люди. И они очень страдают от ночного шума: пьяные гости, вываливаясь после полуночи из многочисленных баров, безбожно орут. В последнее время проблема значительно обострилась из-за запрета на курение в барах и ресторанах — теперь их клиенты шумными компаниями ходят курить на улицу и перекрикивают друг друга прямо у местных под окнами. Жители уже давно требовали у магистрата как-то пресечь это безобразие — и магистрат, наконец, отреагировал. Он решил поставить на улицах специальные табло с указателем уровня шума. Первое такое табло появилось в Старом городе в начале сентября. Не очень понятно, почему магистрат рассчитывал, что эта мера поможет бороться с нарушителями ночной тишины. То ли расчет был на то, что они устыдятся своего поведения, то ли надеялись, что они испугаются (за шум выше 60 децибел в Праге положен штраф). Как бы то ни было, эффект получился ровно обратный задуманному: теперь пьяные туристы собираются под табло и соревнуются, кто из них крикнет громче.

7. В Марокко построят ветряную электростанцию, которая будет предназначена исключительно для снабжения энергией фермы по майнингу биткоинов. Планируемая мощность электростанции — 36 мегаватт, планируемая мощность биткоин-фермы — 18 мегаватт, излишки энергии будут сохраняться на случай безветренной погоды. Стоимость проекта — примерно 100 миллионов долларов.

8. Сейчас в мире проходит несколько клинических испытаний, призванных определить, насколько эффективным может быть использование вещества MDMA, более известного как наркотик «Экстази», для лечения тяжелых случаев посттравматических стрессовых расстройств. Чтобы лучше понять механизмы действия этого вещества, американские ученые из Института исследования мозга решили дать его максимально непохожим на человека созданиям, обладающим достаточно развитым интеллектом — осьминогам. Выяснилось, что на осьминогов MDMA действует так же, как на людей: осьминоги стали необычно общительными и даже начали друг с другом «обниматься» и «танцевать», что им в общем совсем не свойственно. То, что MDMA действует на существ, у которых нет коры мозга и, соответственно, нейрохимической системы вознаграждения, отвечающей, как считается, за действие наркотиков на млекопитающих, является, по словам исследователей, очень неожиданным и важным открытием.

9. Проблема мусора на орбите Земли становится все более серьезной и, как мы видели в фильме «Гравитация», может привести к трагическим последствиям для космонавтов. Британцы разработали специальный спутник RemoveDEBRIS для уборки этого мусора и неделю назад провели его первое испытание. Сначала RemoveDEBRIS выпустил в космос маленький объект, а затем поймал его в сеть. В дальнейшем пойманный в сеть мусор планируется буксировать к атмосфере Земли, чтобы он там сгорал. Кроме сети, RemoveDEBRIS, как римский гладиатор, оснащен гарпуном, которым он должен ловить более крупные объекты.

10. Падению Советского Союза очень поспособствовали пустые полки магазинов в начале 90-х. Каждый, кто жил в то время, помнит эту сюрреалистическую картину: заходишь в продуктовый, а там —абсолютная, космическая пустота. Сегодня подобная тенденция наметилась в Туркменистане — правительство этой страны в рамках «борьбы со спекуляцией» решило установить фиксированные цены на некоторые продукты, в результате чего эти продукты исчезли из продажи. В первую очередь из магазинов пропали куры. Но нынешнее туркменское правительство оказалось хитрее советского: чтобы не смущать население пустыми прилавками, в витрины теперь выкладывают вакуумные упаковки для кур, набитые ватой. По сообщению сайта «Хроника Туркменистана», излишне любопытных покупателей отгоняют от этих прилавков люди в гражданском с рациями.