Не поделили улицу. Жители дома против Росгвардии

Росгвардия хочет оформить в собственность небольшую улицу в Москве, примыкающую к комплексу зданий её центрального аппарата. Жители близлежащего дома не согласны, и это не первый их конфликт с этой военизированной организацией.

​От войск к гвардии

Красноказарменная 9А – адрес, по которому располагается центральный аппарат, музей и военная комендатура Росгвардии. Базируется командование гвардейцев в Лефортово, районе, примыкающему к центру Москвы. В паре десятков метров находится Красноказарменная 9 – многоэтажный жилой дом сталинской постройки.

Раньше на этой улице находилось командование внутренних войск МВД: на их базе в 2016 году создали Росгвардию. Если с МВД у местных жителей проблем не возникало, то с Росгвардией трения происходят с момента её появления.

В 2016 году командование новообразованной Росгвардии объявило о намерении построить 28-метровую церковь, которая заняла бы часть расположенного рядом Краснокурсантского сквера – одного из немногих зеленых уголков района. После протестов жителей гвардия отказалась от этих планов.

В 2017 году Росгвардия занялась ремонтом водопровода в комплексе зданий своего командования, и, ради этого, перекопала двор своих соседей с Красноказарменной 9. Это вызвало протесты жителей, Радио Свобода сообщало об этом противостоянии.

– В прошлом году мы всё лето сдерживали технику Росгвардии. Это же ненормально! С восьми утра бабульки с дедульками срывали им работы. Было страшно. Бетонные блоки они над нашими головами и машинами грузили", – вспоминает Галина Сире, живущая на Красноказарменной улице.

Работы гвардейцам завершить удалось. По словам Галины Сире, они восстановили теннисный корт и детскую площадку, ранее обустроенные силами жителей дома. Но после работ гвардейцев на жилом доме появились трещины, а во дворе просел асфальт.

– Представители Росгвардии клялись, что восстановят наш палисадник с клумбами, но это уже год не сделано, – добавляет она.

​Шлагбаум через улицу

Новые трения между жителями и Росгвардией начались после того, как гвардейцы инициировали публичные слушания по проекту планировки близлежащей территории. Они хотят, чтобы в их собственность отошла небольшая улица между Краснокурсантским сквером и центральным аппаратом Росгвардии. Шлагбаумами улицу перекрыли ещё внутренние войска в 1993 году, затем поставили забор, и 25 лет она используется для нужд силовиков.

– Нам не ясно, чего хочет Росгвардия. Официально, улица нужна для обеспечения их нужд, но у них нет никаких проблем с её использованием. Есть опасения, что, забрав улицу в частную собственность, они ею не ограничатся и будут захватывать сквер, – говорит Сире.Галина Сире говорит, что через перегороженную улицу каждый день мусоровоз вывозит мусор из жилого дома, и она же имеет статус пожарного подъезда к нему. Кроме того, часть территории, которую Росгвардия хочет сделать своей собственностью, является придомовой территорией Красноказарменной 9:

Все урбанисты криком кричат, что в городе не хватает маленьких дорог, капиллярной сетки. Ровно такой капилляр и хотят обрубить

В распоряжении Радио Свобода есть пояснительная записка к проекту планировки территории. В ней говорится, что нового строительства Росгвардия не планирует. При этом авторы проекта считают, что он "не окажет существенного влияния на организацию движения транспорта данной территории".

Местный независимый муниципальный депутат Александра Андреева говорит, что было бы полезно забрать улицу у Росгвардии и вернуть городу:

– Это земля общего пользования. У нас все урбанисты криком кричат, что в городе не хватает дорог. Именно маленьких дорог, капиллярной сетки. Ровно такой капилляр и хотят обрубить. Красноказарменная улица стоит в пробках каждый день, застраивается территория завода "Серп и молот". В результате застройки население района увеличится в два раза. Как это жителям не нужна эта улица?

Гвардейская приватизация

Вечером 11 октября состоялись публичные слушания, на которых Росгвардия презентовала свой проект. По словам Андреевой, по инициативе местных властей зал пытались заполнить представителями совета ветеранов и сотрудниками департамента жилищно-коммунального хозяйства – дабы на слушаниях оказалось меньше жителей Красноказарменной 9. Противникам проекта старались не давать слово.

Как рассказал Радио Свобода Дмитрий Кожин, юрист, представляющий интересы товарищества собственников жилья Красноказарменной 9, жители будут добиваться признания слушаний несостоявшимися, так как на мероприятии не был обнародован полный пакет документов и пока нельзя составить полного представления о планах Росгвардии. Кроме того, по мнению Кожина, сама идея отдать улицу Росгвардии противоречит Земельному кодексу. В пункте 12 статьи 85 кодекса говорится, что улицы нельзя приватизировать.

В пресс-службе Росгвардии Радио Свобода рассказали, что удивлены ажиотажем, который вызвали публичные слушания, ведь речь идет о том, чтобы закрепить статус-кво. Здесь сослались на уже опубликованное официальное заявление. В нем говорится, что "Проезд между зданиями Росгвардии и сквером используется войсками с 1948 года и является внутренней территорией, которая огорожена забором уже не один десяток лет в соответствии с требованиями антитеррористической защищённости. До недавнего времени эта территория находилась в собственности города Москвы и использовалась Росгвардией по договорам безвозмездного пользования. В настоящее время для приведения документации в соответствии с законодательством происходит законная процедура переоформления данного участка в собственность Российской Федерации. Никаких новых проектов по застройке прилегающих территорий или оформлении их в собственность Росгвардия не предлагала и не предлагает", – говорится в сообщении.

Радио Свобода направило запрос в пресс-службу префектуры Юго-восточного административного округа Москвы о ситуации с проектом планировки этой территории, но на момент публикации текста ответ не был получен.