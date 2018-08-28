За каждым пятым депутатом. Силовое лобби в Госдуме

Каждый пятый депутат Госдумы лоббирует интересы силовых ведомств – к такому выводы пришли исследователи "Трансперенси Интернешнл – Россия". Согласно их подсчетам, 87 парламентариев так или иначе связаны с Министерством обороны, ФСБ, МВД, Следственным комитетом, прокуратурой и другими ведомствами. Влияние этих структур непосредственно отражается на законотворческой деятельности, а расходы на силовые статьи бюджета страны резко растут с 2012 года.

По мнению аналитиков "Трансперенси Интернешнл – Россия", 19,1% от общего числа депутатов Госдумы принадлежит к "силовому лобби". Некоторых из них можно отнести к выразителям интересов конкретных ведомств. Так, 26 парламентариев связаны с Министерством обороны, 20 – с ФСБ, 8 депутатов лоббируют интересы Прокуратуры и СК, а 7 – МВД. Другие силовые структуры – Росгвардия, ФСО, СВР, ФСИН, МЧС – собственных лоббистов в Думе не имеют, но их интересы также продвигает разросшееся в последние годы силовое лобби.

Подробнее об этом Радио Свобода рассказала один из авторов исследования, руководитель сибирского регионального центра "Трансперенси Интернешнл – Россия" Светлана Тельнова:

– Мы проводили исследование по выявлению возможных лоббистских групп среди депутатов Госдумы. Мы проанализировали 48 тысяч страниц открытых источников – официальные сайты Думы и депутатов, их аккаунты в соцсетях, федеральные и региональные СМИ и т.д. Оценивали мы парламентариев по нескольким критериям: законотворческая деятельность, представительская деятельность и их связи с некоммерческими структурами, органами государственной власти, бизнесом. В процессе исследования мы поняли, что пятая часть депутатов, так или иначе, относится к силовому лобби.

– Какие именно силовые структуры имеют наибольшее влияние на законотворческий процесс?

– Исходя из законотворческой деятельности нынешнего созыва Госдумы можно сделать вывод, что наибольшее влияние оказывают подгруппы депутатов, представляющие интересы Министерства обороны и Федеральной службы безопасности. Численно ниже оказалась подгруппа, связанная со Следственным комитетом и прокуратурой. Профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции возглавляет Василий Пискарев, который до избрания в Госдуму занимал должность первого заместителя председателя Следственного комитета. Он же является сопредседателем Комиссии Госдумы по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности. А его заместитель в комитете по безопасности – Эрнест Валеев, бывший заместитель генерального прокурора. Наверняка они имеют значительное влияние в парламенте, несмотря на то, что численно лобби СК и прокуратуры небольшое.

– Могли бы вы привести примеры конкретных законопроектов, которые, на ваш взгляд, были пролоббированы Минобороны или ФСБ?

– Были законопроекты, которые расширяют полномочия этих структур. Например, был законопроект о расширении полномочий в сфере оперативно-розыскной деятельности, в частности для сотрудников ФСБ. Что касается Министерства обороны, то его интересами, на наш взгляд, продиктован законопроект "О патриотическом воспитании". Был также законопроект о передаче на региональные уровни полномочий по организации и проведению мероприятий по облагораживанию памятников защитникам отечества. Сейчас эти полномочия находятся в ведомстве Минобороны, соответственно за их счет финансируются, а законопроект предполагает передачу полномочий на региональный уровень, чтобы эту задачу снять с бюджета военного ведомства.

– Выросло ли количество депутатов-лоббистов силовых структур по сравнению с Думой предыдущего созыва?

– Шестой созыв Госдумы мы так подробно не анализировали. Но мы посмотрели, сколько созывов депутаты из нынешнего силового лобби уже просидели в Думе. Мы выяснили, что две трети силового лобби – это депутаты, которые избраны впервые или на второй срок. Можно сделать вывод, что силовое лобби увеличилось в Думе шестого созыва и еще больше укрепилось в нынешнем составе парламента.

– Задам несколько наивный вопрос: почему лобби силовых структур в Думе – это плохо? Как это отражается на жизни в стране?

– Лоббизм – это набор действий по продвижению интересов той или иной группы. Одна из целей лоббирования – это преимущество какой-либо социальной или экономической группы по сравнению с другими акторами общественно-политической жизни. Такое количество силового лобби вызывает определенную социальную напряженность. Ведь представители силовых структур в принципе имеют определенные преимущества перед другими гражданами, например, они раньше выходят на пенсию, у них есть социальные гарантии, они получают сертификаты на жилье, одним словом, у них есть государственные льготы, недоступные остальным россиянам. И когда принимаются законы, которые еще больше улучшают их условия существования, это выглядит не очень справедливо.

– Влияет ли силовое лобби на формирование государственного бюджета?

– Мы полагаем, что влияет. Мы проанализировали расходы на статьи бюджета с 2008 по 2018 год. Расходы на силовые статьи – национальная безопасность, правоохранительная деятельность – стали расти примерно с 2012 года. Причем плановые цифры не такие высокие, а по исполнению бюджета (это данные Министерства финансов) эти цифры увеличиваются. Например, в 2016 году по исполнению бюджета цифра возросла почти в три раза. Для сравнения мы посмотрели, что происходит с другими статьями бюджета. Мы увидели, что по образованию и здравоохранению, к примеру, тоже есть увеличение расходов в отчетах Министерства финансов, но оно незначительное – порядка 3-6 процентов. По сравнению с кратным увеличением расходов на силовые статьи бюджета это совсем мизерная цифра. Поэтому мы считаем, что силовое лобби в Госдуме отражается и на бюджете Российской Федерации, – рассказала Светлана Тельнова.

"Трансперенси Интернешнл – Россия" выступило с открытым обращением к Федеральному собранию России, в котором призвала проработать вопрос регулирования лоббистских практик в российском законодательстве.