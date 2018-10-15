Во втором туре выборов в Хакасии остался только один кандидат

Избирательная комиссия Хакасии отозвала иск о снятии кандидата от КПРФ Валентина Коновалова со второго тура выборов губернатора региона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комиссии Александра Чуманина.

Свое решение в избиркоме объяснили истечением сроков действия представления прокуратуры, которое стало основанием для обращения в суд.

Кандидат на пост главы Хакасии от Партии роста Александр Мяхар также объявил, что отозвал аналогичный иск и отказывается от участия в выборах.

Таким образом, второй тур выборов главы региона вновь будет перенесен - уже в третий раз - и состоится 11 ноября. При этом жители Хакасии будут голосовать лишь по одной кандидатуре — Валентина Коновалова. Для победы ему необходимо получить более 50 процентов голосов избирателей.

Ранее один из источников газеты "Ведомости" не исключил, что если Коновалову удастся преодолеть 50-процентный порог, то выборы отменят по "приморскому сценарию", сославшись на нарушения избирательного законодательства.

В четверг избирком подал иск в Верховный суд Хакасии о снятии Коновалова с выборов, сославшись на нарушения в документах на выдвижение. Рассмотрение иска было назначено на 15 октября.

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что такие действия "могут нанести непоправимый ущерб всему избирательному процессу в республике". Исполняющий обязанности главы Хакасии Михаил Развозжаев призвал региональную избирательную комиссию отозвать иск о снятии с выборов кандидата от КПРФ. В первом туре голосования Коновалов набрал почти 45 процентов голосов.