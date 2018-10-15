СМИ: Россия поможет Ирану обойти американские санкции

Россия намерена помочь Ирану обойти новые американские санкции, которые могут парализовать экспорт иранской нефти и нанести серьезный ущерб экономике страны. Об этом сообщает израильское агентство mako.co.il со ссылкой на "секретный документ российского МИДа".

Согласно этому документу, как утверждает израильское агентство, Иран начнет переправлять свою сырую нефть через Каспийское море на нефтеперерабатывающие предприятия на территории России, которые будут продавать ее по всему миру. Этот механизм обхода санкций подразумевает сотрудничество не только России и Ирана, но и стран Европы, которые "будут молчаливо соглашаться с тем, что Тегеран продолжит продавать нефть азиатским государствам в надежде, что он не выйдет из ядерного соглашения", отмечает агентство.

Инициатива об обходе санкций якобы была согласована на встрече президентов России, Ирана и Турции в Тегеране в начале сентября.

В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе из многостороннего ядерного соглашения с Ираном и поэтапном восстановлении санкций против Тегерана. Американские и израильские власти уверены, что заключенный во время президентства Барака Обамы договор позволял иранцам получить средства на тайную разработку ядерного оружия. В Тегеране отрицают обвинения. Евросоюз поддержал договор с Ираном и заявил о разработке мер, которые позволят уклониться от соблюдения односторонних санкций США. Такой же позиции придерживаются Россия и Китай.