Британский принц Гарри и Меган Маркл ждут первенца

Кенсингтонский дворец объявил о том, что герцог и герцогиня Сассекские ждут ребенка. Первенец младшего внука королевы Елизаветы II, принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл появится на свет весной 2019 года и станет седьмым в очереди на престол.

19 мая в Виндзорском замке, британской летней королевской резиденции, состоялась церемония бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл. После свадьбы они стали герцогом и герцогиней Сассекскими. Меган Маркл 36 лет. Это ее второй брак. Она – первая мулатка и первая актриса, вышедшая замуж за британского принца.

15 октября начался первый большой официальный тур супругов Сассекских. Гарри и Меган прибыли в Австралию, в Сидней. Отсюда они отправятся в Новую Зеландию, Фиджи и Тонгу, сообщает Би-би-си.