Навальному предъявят обвинения по делу о клевете на фигуранта дела Магнитского

Алексею Навальному предъявят обвинения по делу о клевете, возбужденному в 2016 году. О вызове в полицию для предъявления обвинения он рассказал в своем видеоблоге.

Как рассказал Навальный, о уголовном деле его адвокату утром 15 октября напомнил следователь МВД.

Навального обвиняет в клевете бывший сотрудник МВД, фигурант дела Магнитского Павел Карпов, рассказал Навальный в своем блоге.​

В 2016 году бывший следователь по делу Сергея Магнитского Павел Карпов подал в полицию заявление на Навального и иных неизвестных ему лиц. Карпов заявил, что они обвиняли его в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

По словам Карпова, речь идет о четырех видеороликах Russian untouchables ("Каста неприкасаемых"), которые распространял Уильям Браудер, сооснователь и генеральный директор инвестиционного фонда Hermitage Capital Management. Именно в этом фонде работал юристом Сергей Магнитский. В них Карпов обвинялся в участии хищения из российского бюджета 230 миллионов долларов и давлении на юриста.

Карпов подчеркивает, что в 2015 году Мещанский суд Москвы признал информацию, содержащуюся в видеороликах "Неприкасаемые россияне", не соответствующей действительности. Однако, отмечает бывший следователь, Навальный продолжил в конце 2015 года и апреле 2016 года распространять на своем сайте и на сайте "Эха Москвы" статьи с изображениями этих роликов и ссылками на них.

В связи с выходом "Касты неприкасаемых" Карпов в России отсудил восемь миллионов рублей у Hermitage Capital, его руководителя Уильяма Браудера и основателя консалтинговой компании Firestone Duncan Джеймисона Файерстоуна. Высокий суд Лондона в 2013 году иск Карпова к Браудеру отклонил. Позднее был выдан ордер на арест бывшего следователя за неуважение к суду.

Уголовное дело против Навального возбуждено по статье о клевете, соединенной с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. Максимальное наказание по статье — штраф до пяти миллионов рублей или в размере дохода до трех лет или обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов.