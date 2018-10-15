"Зарубежные слепые поводыри". Новый скандал вокруг ПЕН-центра

Русский ПЕН-центр вступил в полемику с международным, ответив на заявление о жестком подавлении свободы слова в России фразой о "слепых зарубежных поводырях", волей которых якобы руководствуются их оппоненты. Вскоре скандальный текст заявления Русского ПЕН-центра был отредактирован, а несколько членов организации заявили, что их подписи были поставлены под ним без их ведома и согласия.

В заявлении Русского ПЕН-центра говорится, что "грубо политизированный доклад" международной организации "намеренно вводит в заблуждение мировую общественность, искажает и оглупляет процессы, происходящие в России". Уже несколько членов Русского ПЕН-центра заявили, что не видели и не подписывали это заявление, отметив его "безграмотный и стилистически неприемлемый текст". Игорь Волгин, Олеся Николаева, Владислав Отрошенко, Борис Бартефельд, Даниэль Орлов и Ефим Бершин заявили, что текст с ними не согласовывался и они его не подписывали. Владислав Отрошенко заявил о выходе из Русского ПЕН-центра.

О выходе из Русского ПЕН-центра заявила также писательница Лариса Миллер. Об этом она написала на своей странице в Фейсбуке, отметив, что действующее руководство Русского ПЕН-центра "погубило столь уважаемую организацию".

Свое решение Лариса Миллер объяснила в интервью Радио Свобода:

Пахнуло такими страшными дремучими временами, к которым даже немыслимо возвращаться

– Я знаю, что проблемы начались раньше, но по разным своим личным причинам я в них не вмешивалась и не углублялась, – говорит Лариса Миллер. – Я не люблю конфликтные ситуации и, честно говоря, старалась от этого абстрагироваться и не думать. Но вдруг мне на глаза попало последнее заявление, которое они сделали. Оно меня потрясло своей фразеологией. Пахнуло такими страшными дремучими временами, к которым даже немыслимо возвращаться! Даже слышать эти слова нельзя! Я поняла, что другого выхода нет. Там написано, что это заявление от имени всего Русского ПЕН-центра, значит, и от моего имени. Но это для меня немыслимо. Оставаться в одной организации с этим было невозможно, это была последняя капля. Они без конца воюют, в этом ПЕН-центре, с какими-то врагами. Кто автор этого заявления, сказать сложно. Эта борьба идет уже давно. Постоянно говорят о вредоносном влиянии Запада, – рассказала Лариса Миллер.

На следующий день после начавшегося скандала заявление Русского ПЕН-центра было немного отредактировано: "зарубежные слепые поводыри", волей которых якобы руководствуется при критике свободы слова в России международный ПЕН-центр, превратились в "зарубежных чиновников".

Руководитель Русского ПЕН-центра Евгений Попов подтвердил Радио Свобода, что заявление вышло в ответ на доклад о нарушении свободы слова в России, и сказал, что ведет запись интервью – чтобы Радио Свобода не исказило его смысл:

– Почему появилось это заявление?

– Это реакция на появившийся перед этим доклад. Вы знаете об этом докладе?

– Конечно, да, я читала его.

– Ну, так что... Это – раз! Второе – это появилось в ответ на предложение создать альтернативный ПЕН-центр в Москве.

– Что вам не понравилось в том докладе о свободе слова?

– Это уже другой разговор, что нам не нравилось. Прочитайте наше заявление, там написано это.

– Ряд людей говорит, что не подписывали это заявление.

– Кто не подписывал?

– Игорь Волгин.

– Так его фамилии и нет среди подписавших.

– Олеся Николаева, Владислав Отрошенко.

– Их фамилии нет среди подписавших. Откройте это заявление...

– То есть сейчас вы убираете подписи людей, которые не подписывали?

– Этих подписей нет. А что мы с ними делаем, это, извините, внутренние дела.

– А кто конкретно автор этого заявления? Это вы писали?

–​ Конкретно авторы этого заявления – исполком Русского ПЕН-центра. Это коллективное заявление. Авторы там те, кто подписал, они указаны. Это актив Русского ПЕН-центра: президент, два вице-президента – Борис Евсеев и Валерий Попов, Юнна Мориц, Юрий Кублановский и пять, по-моему, членов исполкома. Вот кто авторы этого заявления. Мы не возражали бы, если бы с нами обращались по-человечески. 21 сентября было заявление, на которое почему-то не обратили внимания. Там предупреждалось о том, что готовятся такие дела (создание ПЕН-Москвы, а не только тех, на кого указывают зарубежные слепые поводыри​. –​ Прим. РС), и ПЕН-центр будет против них. Против того заявления никто не возражал. И почему-то это заявление от 13-го числа вызвало такую бурную реакцию. На сайте ПЕН-клуба оно вывешено. Его прочитало около 25 тысяч человек. И там нет ни слова лжи, в этом заявлении, – рассказал руководитель Русского ПЕН-центра Евгений Попов.

Список подписавшихся под заявлением Русского ПЕН-центра в его первоначальной версии и список, который есть на сайте организации сейчас, действительно сильно отличаются. Например, подписи Юнны Мориц, о которой говорит Евгений Попов, под этим текстом сначала не было. Зато исчезли подписи Игоря Волгина, Бориса Бартфельда, Афанасия Мамедова и Владислава Отрошенко. Подписи Даниэля Орлова и Ефима Бершина, которые также заявили о своей непричастности к заявлению, по-прежнему под ним стоят.

Игорь Волгин объяснил, что узнал о заявлении Русского ПЕН-центра на Франкфуртской книжной ярмарке, и оно его очень удивило:

Я с изумлением увидел там свою подпись и немедленно среагировал, потому что текст чудовищный

– Я увидел этот текст и был в полном изумлении! Потому что этот текст не обсуждался, причем, как выясняется, не только со мной, но и со многими другими членами исполкома. Я сейчас говорил с Владиславом Отрошенко, мне написали Ефим Бершин, Андрей Новиков-Ланской. Как я понимаю, члены исполкома не обсуждали этот текст. Я с изумлением увидел там свою подпись и немедленно среагировал, потому что текст чудовищный по стилистике и по содержанию тоже. Одно дело – какие-то юридические или идеологические разногласия, а другое дело стиль худших времен газеты "Правда". Правильно сказал Синявский, что у него с советской властью разногласия стилистические. А это написано языком... Даже удивительно, кто это писал? Как мог писатель, если автор писатель, так написать, непонятно, – говорит Игорь Волгин.

По словам Волгина, он и его коллеги собираются расследовать – как документ появился без их ведома – и потом принимать решение о выходе из Русского ПЕН-центра:

Я думаю, что мы будем принимать меры

– Я думаю, что члены исполкома, которые не подписали это письмо, были глубоко оскорблены тем, что их имена были поставлены без их ведома! Они нас спрашивают – зачем вы отзываете свои подписи? А мы их не отзываем. Отзываем, если мы подписали и отозвали. Мы не подписывали вообще это письмо! Более того, мы даже не видели этого текста. Я думаю, что, несомненно, мы будем принимать какие-то меры и требовать, во-первых, чтобы авторы письма себя назвали. Во всяком случае, если это останется официальным письмом, официальной позицией нашего исполкома, то я из него выйду, конечно. Но я думаю, что нормальные члены исполкома должны предпринять что-то, чтобы эту ситуацию выяснить, и либо потребовать отставки авторов, либо самим подать в отставку.

Публицист и литературный критик Николай Подосокорский, который был членом Русского ПЕН-центра до января 2017 года, напоминает о природе конфликта внутри организации. Он обострился после принятого в январе 2017 года решения Исполкома об исключении журналиста Сергея Пархоменко из числа членов организации за "провокационную деятельность" и приостановке сроком на один год членства в клубе поэта Григория Петухова.

Однако подлинной причиной раскола, по мнению Подосокорского, стал категорический отказ нового руководства Русского ПЕН-центра от занятий реальной правозащитной деятельностью.

После исключения Сергея Пархоменко​ ​ПЕН-центр в течение нескольких месяцев покинули многие известные писатели, литературоведы, публицисты, критики (всего около 80 человек). Среди вышедших Лев Рубинштейн, Александр Иличевский, Борис Акунин, Светлана Алексиевич, Ольга Седакова, Тимур Кибиров, Эдуард Успенский, Варвара Горностаева, Юрий Рост, Алексей Моторов, Катерина Гордеева, Павел Нерлер, Геннадий Калашников, Григорий Пасько, Ольга Варшавер, Андрей Макаревич, Александр Гельман, Владимир Сорокин, Денис Драгунский, Александр Архангельский, Николай Подосокорский, Майя Кучерская, Алиса Ганиева и другие. Также из Русского ПЕН-центра в 2017 году вышел Санкт-Петербургский ПЕН-клуб, ставший независимым отделением Международного ПЕНа.



Николай Подосокорский считает, что нынешнее руководство Русского ПЕН-центра "узурпировало власть" в организации:

Многие назвали это заявление откровенно политическим доносом

– Это заявление совершенно недопустимо ни по стилю (хотя подписано известными писателями), ни по существу. Многие назвали его откровенным политическим доносом. Ничего нового в нем, конечно, нет, потому что подобная стилистика в русском ПЕН-центре в официальных заявлениях господствует последние несколько лет. И выход людей из русского ПЕН-центра становится массовым, если вспомнить массовый исход конца 2016 – начала 2017 года. Тогда вышло почти 60 человек. Я вышел в начале января 2017 года, когда я понял, что такая стилистика мне совершенно чужда. Тогда новое руководство Русского ПЕН-центра фактически заявило, что реальной правозащитой эта организация заниматься при них не будет.

–​ Почему именно сейчас появилось это заявление? И кто конкретно может стоять за этим текстом?

– Они не скрывают причины появления. Это связано с тем, что в России появилось еще одно отделение Международного ПЕН-клуба. Это Ассоциация литераторов ПЕН-Москва. Ее недавно признали на 84-м конгрессе Международного ПЕН-клуба. Ее президентом был избран Александр Архангельский, известный телеведущий, журналист. Собственно, костяк этой организации, ее ядро составили как раз те люди, которые вышли из Русского ПЕН-центра в 2016–2017 году. Соответственно, перед этим заявлением было еще одно такое угрожающее заявление, о том, что Русский ПЕН-центр не допустит создания конкурентов в России, в частности в Москве, потому что Санкт-Петербургский ПЕН-клуб в прошлом году получил независимость и является самостоятельным отделением Международного ПЕН-клуба.

–​ Сколько человек готовы выйти из Русского ПЕН-центра после очередного скандального заявления?

Я думаю, люди еще выйдут

​– Вышла Лариса Миллер, вышел, по моим данным, критик Евгений Ермолин, Владислав Отрошенко. Я думаю, что люди еще выйдут, но в основном, те, кто хотел выйти, они уже вышли. Так сложилось, что средний возраст членов этой организации достаточно почтенный. Многие приличные люди просто в силу возрастных, еще каких-то причин не выходили, а постепенно умирали. Например, академик Вячеслав Иванов, Даниил Гранин. Они ими сейчас гордятся. Сейчас в ПЕН-центре много возрастных людей. Я думаю, что они просто не следят за ситуацией. Более того, по поводу этого заявления, как выяснилось, уже шесть писателей заявили, что они в глаза не видели этого заявления, хотя их подписи там стояли.

–​ Почему так получилось?

Нынешнее руководство узурпировало власть в организации

– Конфликт, раскол отчасти и был вызван тем, что нынешнее руководство, по сути, узурпировало власть в организации. Были выборы в конце 2016 года, которые были проведены с явными нарушениями устава организации. Это все тоже было одной из причин выхода многих людей, которые долгие годы состояли в Русском ПЕН-центре. Это не сегодня произошло, но эти методы никуда не делись. Люди заняли эти должности, узурпировали власть и стали писать и публиковать все, что считают нужным. В позапрошлом году Евгений Попов заявил, что съездил бы по физиономии Светлане Алексиевич за то, что она сказала про Русский ПЕН-центр, что он "лижет сапоги власти". Так что когда я вышел из Русского ПЕН-центра, я вступил в Санкт-Петербургский ПЕН-клуб. Также сейчас я состою в этой новой организации, ПЕН-Москва, – рассказывает публицист и литературный критик Николай Подосокорский.

В совместном докладе Международного ПЕН-клуба, ПЕН-Москва и ПЕН-Санкт-Петербурга, который раскритиковал Русский ПЕН-центр, говорится о нарушении в России свободы слова. К этому привели законы, принятые после возвращения Владимира Путина на пост президента в мае 2012 года, – считают авторы доклада. В предисловии к документу писатель Людмила Улицкая отметила, что когда все факты нарушения свободы слова оказываются собраны воедино, они вызывают особенно тягостное чувство, что "все это – не цепь случайных событий, а сама логика сегодняшней российской жизни. Документ дает ужасающую картину взаимоотношений государства и гражданского общества, государства и отдельного гражданина, государства и художника", – пишет Улицкая.

В докладе приводятся случаи подавление свободы слова в России в период с 2012 по 2018 год. По мнению авторов документа, в последние годы пространство для свободного выражения мнений, деятельности гражданского общества и любых проявлений инакомыслия в России неизменно сужается. Расплывчатые формулировки законодательства и его выборочное применение позволяют российским властям ограничивать гражданам доступ к информации, применять цензуру, а также осуществлять надзор за гражданским обществом, тем самым резко ограничивая свободу слова в России, отмечают авторы доклада.

Отдельное место в докладе посвящено украинскому режиссеру Олегу Сенцову, который выступил против аннексии Крыма Россией и был осужден российским судом на 20 лет тюрьмы по обвинению в терроризме.

Авторы доклада также акцентируют внимание на угрозе свободе творчества в России, приводя в пример режиссера Кирилла Серебренникова, который уже более года находится под домашним арестом по абсурдному обвинению в мошенничестве.

Международный ПЕН-клуб призывает российские власти немедленно прекратить подавление свободы слова и создать возможности для развития свободной общественной дискуссии. Для этого, по мнению независимых писательских организаций, прежде всего необходимо отменить законы, удушающие свободу слова в стране, прекратить политически мотивированные судебные преследования интернет-пользователей и журналистов, немедленно и безоговорочно освободить тех, кто в настоящее время находится в заключении по такого рода обвинениям.