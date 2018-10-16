Травля. Эфир в 21:05

150 миллионов детей в школах всего мира подвергаются насилию и травле. Такие данные приводит ЮНИСЕФ. А, если верить исследованию, проведенному в 2015 году Оорганизацией экономического сотрудничества и развития, каждый 5-й школьник российский школьник регулярно сталкивается с проявлениями травли в свой адрес.

О том, чем школьная травля отличается от «просто разборок» или «социализации». О причинах травли, о том, кто входит в группу риска, как противостоять буллингу и стоит ли менять школу, если ребёнка травят расспросим Ирину Пудовинникову и Сергея Макарова.