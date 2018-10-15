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Протоиерей Череповецкой епархии арестован по подозрению в педофилии

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В Вологодской области Вашкинский районный суд арестовал до 9 декабря протоиерея Череповецкой епархии, настоятеля Свято-Троицкого храма отца Алексия Мокиевского. Священник Русской православной церкви подозревается в "совершении развратных действий в отношении лица, не достигшего 14 лет". Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

В Следственном комитете не комментируют суть уголовного дела. В свою очередь секретарь управляющего Череповецкой епархией Роман Юдин заявил, что "никаких официальных документов из суда или правоохранительных органов в епархию не поступало".

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