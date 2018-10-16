В Чехии россияне арестованы за взлом системы выдачи ВНЖ

В Чехии арестованы 8 граждан России и Вьетнама - за незаконное вмешательство в систему выдачи видов на жительство, которое нарушило деятельность министерства иностранных дел страны.

Как сообщает портал Aktualne.cz, операцию провели Главная прокуратура Чехии, Центр борьбы с организованной преступностью и Служба безопасности и информации (чешская контрразведка) 18 сентября, но известно об этом стало только во вторник. Все арестованные были обвинены в незаконном доступе к компьютерным системам и носителям информации. Четверо из них были также обвинены в отмывании средств, полученных преступным путем.

Сообщается, что арестованные вмешивались в систему выдачи видов на жительство, манипулируя ею за деньги. Утверждается, что это успело принести обвиняемым сотни миллионов крон (несколько миллионов долларов). Выдачей видов на жительство заведует министерство иностранных дел.

Сколько среди арестованных россиян, а сколько вьетнамцев - не сообщается. Чешским спецслужбам помогало в расследовании вьетнамское Министерство общественной безопасности. Об участии российских органов в расследовании ничего не говорится.