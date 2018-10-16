Опубликован список стран, выдающих "золотые паспорта" иностранцам

Организация по экономическому сотрудничеству и развитию, объединяющая страны с наиболее развитой экономикой, опубликовала во вторник список государств, которые, используя программы предоставления так называемых "золотых паспортов", создают условия для уклонения от налогов.

В список включено 21 государство. По данным экспертов, эти страны в обмен на инвестиции определенных сумм в свою экономику в упрощенном порядке предоставляют иностранцами гражданство или вид на жительство. При этом обладатели "золотых паспортов" не обязаны жить в этих странах, однако могут зарегистрироваться как их налоговые резиденты - и соответственно платить со своих доходов гораздо меньшие налоги, чем в странах, где они живут и работают.

Особую тревогу у авторов доклада вызывает то, что в подобных схемах официально участвуют три европейских государства - Мальта, Кипр и Монако. Так, согласно официальным данным, за последние годы по меньшей мере 730 граждан России, в том числе известные бизнесмены и чиновники, получили мальтийские паспорта.

В списке фигурируют также такие страны, как Антигуа и Барбуда, Багамы, Доминика, Гренада, Сент-Киттс и Невис. Сообщается, что для этих карибских государств продажа "золотых паспортов" фактически превратилась в важный источник доходов.