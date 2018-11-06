Купить нельзя родить. Эфир в 21:05

25 июля 2018 года исполнилось 40 лет Луизе Браун — первому в мире ребенку "из пробирки". За эти 40 лет, благодаря экстракорпоральному оплодотворению, в мире родились почти 10 миллионов детей. Но до сих пор и процесс и результат у многих вызывают изумление или даже гнев: как можно вмешиваться в таинство зарождения жизни? Но, пожалуй, особенной критике подвергается гестационное материнство, когда суррогатная мать вынашивает эмбрион биологических родителей. В России эта процедура официально разрешена. Но разница взглядов на суррогатное материнство делает его предметом дискуссий, хотя при некоторых видах бесплодия – это единственная возможность обзавестись потомством.

Что такое суррогатное материнство: помощь бездетным родителям или торговля собственным телом и детьми? Как находят суррогатных матерей? Какие гарантии дает государство им и генетическим родителям детей, выношенных посторонней женщиной? Спросим у Константина Свитнева и Любови Ерофеевой.