Очереди как бы нет. Эфир в 21:05

По меньшей мере треть российских дошколят не ходят в детсады и вовсе не потому, что так решили их родители. Мест не хватает. Ликвидировать очереди в детсады чиновники пообещали еще шесть лет назад, но до сих пор родители по всей стране обивают чиновничьи пороги и ходят по судам, требуя принять их детей в детсады.

По закону, каждому ребенку в России гарантировано бесплатное и доступное дошкольное образование, и никакие обстоятельства не могут выступать препятствием для этого. Но что делать, если, несмотря на требования закона, вашему ребенку не дали место в детсаду? Спросим у Татьяны Половковой и Кирилла Дружинина.