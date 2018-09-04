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Очереди как бы нет. Эфир в 21:05

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По меньшей мере треть российских дошколят не ходят в детсады и вовсе не потому, что так решили их родители. Мест не хватает. Ликвидировать очереди в детсады чиновники пообещали еще шесть лет назад, но до сих пор родители по всей стране обивают чиновничьи пороги и ходят по судам, требуя принять их детей в детсады.

По закону, каждому ребенку в России гарантировано бесплатное и доступное дошкольное образование, и никакие обстоятельства не могут выступать препятствием для этого. Но что делать, если, несмотря на требования закона, вашему ребенку не дали место в детсаду? Спросим у Татьяны Половковой и Кирилла Дружинина.

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