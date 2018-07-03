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Человек имеет право

Как добиться алиментов. Эфир в 21:05

В России на 1000 браков приходится 829 разводов. И почти 6 из 17 миллионов российских семей неполные. Некоторые родители категорически отказываются содержать своих детей и всячески уклоняются от выплаты алиментов. Иногда задолженность достигает немыслимых размеров, а добиться каких-либо выплат не удается. В попытках решить проблему, депутаты внесли изменения в законодательство, и теперь получить деньги на воспитание ребенка стало проще. Или это иллюзия? Спросим у Елены Богачевой и Ильи Сиволдаева.

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