Как добиться алиментов. Эфир в 21:05

В России на 1000 браков приходится 829 разводов. И почти 6 из 17 миллионов российских семей неполные. Некоторые родители категорически отказываются содержать своих детей и всячески уклоняются от выплаты алиментов. Иногда задолженность достигает немыслимых размеров, а добиться каких-либо выплат не удается. В попытках решить проблему, депутаты внесли изменения в законодательство, и теперь получить деньги на воспитание ребенка стало проще. Или это иллюзия? Спросим у Елены Богачевой и Ильи Сиволдаева.