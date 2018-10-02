В Ереване у здания парламента собираются сторонники Пашиняна

Национальное собрание Армении на состоявшемся вечером во вторник внеочередном заседании приняло изменения в закон о регламенте парламента. Согласно поправкам, предложенным тремя парламентскими фракциями – Республиканской партии Армении, партии «Дашнакцутюн» и блока «Царукян» – заседание Национального собрания будет считаться не несостоявшимся, а прерванным, если обсуждение какого-либо вопроса не состоится из-за чрезвычайной ситуации или препятствования депутатам участвовать в заседании.

Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что принятые поправки существенно сужают возможности роспуска парламента. Депутатов и политические силы, поддержавшие эти поправки, премьер-министр назвал "контрреволюционными".

Во вторник вечером вход в здание парламента был перекрыт, на проспекте Баграмяна собрались граждане, пришедшие по призыву премьер-министра, чтобы выразить свой протест против спорных поправок в закон.