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Археология

Осенний призыв. Эфир в 21:05

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Нужна ли России обязательная служба в армии?

Осень – время очередного призыва и вечного вопроса: нужна ли России сегодня всеобщая воинская обязанность? Эпоха массовых армий и территориальной обороны миновала, сегодня все решают мобильные группы, кибератаки, высокоточное оружие. Но в России по-прежнему считают армию главной патриотической скрепой и школой жизни для молодежи. Можно ли преодолеть это наследие и перейти к полностью профессиональной армии?

Гости программы: Иван Коновалов, директор Центра стратегической конъюнктуры, и Валентина Мельникова, председатель Комитета солдатских матерей России. Эфир в 21:05.

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    Сергей Медведев

    Ведущий программ "Археология" и "Археология. Будущее", историк и политолог. Автор книг и статей по теории политики и проблемам современной России, ведущий телеканала "Дождь", колумнист русского «Форбс». Сотрудничает с РС с 2015 года

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