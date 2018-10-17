Осенний призыв. Эфир в 21:05

Осень – время очередного призыва и вечного вопроса: нужна ли России сегодня всеобщая воинская обязанность? Эпоха массовых армий и территориальной обороны миновала, сегодня все решают мобильные группы, кибератаки, высокоточное оружие. Но в России по-прежнему считают армию главной патриотической скрепой и школой жизни для молодежи. Можно ли преодолеть это наследие и перейти к полностью профессиональной армии?

Гости программы: Иван Коновалов, директор Центра стратегической конъюнктуры, и Валентина Мельникова, председатель Комитета солдатских матерей России. Эфир в 21:05.