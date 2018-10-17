США могут ввести санкции против компаний из России за работу в Сирии

Власти США могут ввести санкции в отношении российских и иранских компаний, работающих в Сирии. Администрация президента Дональда Трампа уже разрабатывает соответствующий план. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.

Санкции, в первую очередь, могут затронуть компании, которые занимаются проектами по восстановлению Сирии. США также намерены отказаться от предоставления средств на восстановление районов, в которых находятся иранские и российские войска, сообщили три источника издания.

Накануне Вашингтон ввёл санкции в отношении 20 иранских компаний и банков, которые, по данным американских властей, оказывают финансовую помощь одному из ополчений, входящему в Корпус стражей исламской революции (элитное военно-политическое формирование в Иране). Кроме того, Минфин США обвинил ополчение в использовании детей в качестве солдат в Сирии.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Сирия не получит от США ни доллара на восстановление до тех пор, пока в стране присутствуют поддерживаемые Ираном войска.