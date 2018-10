"Переплюнули Россию". Соцсети об убийстве Джамаля Хашогги

Журналист, критикующий правительство, идет в консульство своей страны, чтобы получить справку о разводе, но вместо этого попадает на допрос и умирает под пытками. История "исчезновения" Джамаля Хашогги никого не оставила равнодушным, и с каждым днем турецкие власти предъявляют все новые доказательства причастности саудовской верхушки к его гибели.

Самым жутким звеном в цепочке доказательств стала запись допроса, которую часы Apple Watch на руке Хашогги транслировали через связанный с ними телефон в облачное хранилище данных, откуда убийцам не удалось ее стереть.

Евгений Ихлов

Журналист знал, что могут быть "сюрпризы" и включил запись на постоянную трансляцию, но такого не мог и представить...

Но и высокопоставленные саудовцы не сразу поняли возможности новых часов...

(Версия, что дело не в часах, и версия о них - уважительное объяснение турецкой прослушки, сомнительна, потому что следствие будет работать с "облаком", которое будет долго храниться).

И теперь перед Трампом и США вообще жуткий выбор, такой же как перед Британией в декабре 2006 года - рвать ли с очень важным и очень выгодным партнёром... И учитывая английский опыт: как призакрытые на убийства глаза привели в превращению английских улиц в поле "свободной охоты"...

Просто в Москве так же не ждали, что будет перебежчик в римской резидентуре и два наркомана найдут плохо утилизованную "закладку", как саудовские сановники - репортажа из часов (магнитофон и микрофон бы выявила рамка на входе, а часы - снимаются и кладутся в лоток)...

И так от случайных двух совпадений затрещала вся система международных отношений...

Такой теперь открытый мир, что отныне украинская контрразведка получает и переговоры эмиссаров Суркова с помощником Пушилина об устранении Захарченко, и полный список бойцов ЧВК, участвующих в февральском сражении под Хишамом (отдельно - поимённый список погибших).

Но главное - от страшной расправы в посольстве государства, резко ставшего на путь вестеринизации, пахнуло такой запредельной жутью, показывающей как легко средневековый кошмар совмещается с модернизацией.

Вот так ровно 320 лет назад государь Пётр Алексеевич, "когда ещё не успели обсохнуть чернила" (мем) на его вестернизационных указах, лично рубил на Красной площади мятежные стрелецкие головы...

Анастасия Кириленко

А вот спецслужбы Саудовской Аравии переплюнули российские. И забыли про XXI век. Мне кажется надо Боширова и Петрова на стажировку в эту страну.

Наталья Геворкян

Поняла пользу от Apple Watch, no kidding

Аркадий Бабченко

У меня через пару лет паспорт заканчивается. Купить Apple Watch что ли...

Есть и другие доказательства: так, незадолго до события в Турцию прибыла целая группа саудовцев.

Елена Милашина

"Также в числе саудовцев, которые прибыли в Турцию за несколько часов до исчезновения Хашогги и выехали из страны сразу после, был патологоанатом".

То есть убийство и расчленение журналиста планировалось заранее.

Теперь, собственно, не удивительно, почему Рамзана Кадырова так радушно принимают в Саудовской Аравии.

Иван Яковина

Саудовская Аравия объявила, что 15 сотрудников ее гэбухи, прилетевших на полдня в Стамбул, чтобы убить и расчленить там диссидента, - это "туристы", решившие посмотреть на (шпили) Софии и Голубой мечети.

Параллели с путинской Россией проводят многие комментаторы.

Михаил Крутихин

Новости из России настолько пакостны (как правильно: депресняк или депрессуха?), что невольно радуешься, когда гадости случаются где-то ещё, вроде убийства с расчленёнкой в саудовском консульстве в Стамбуле. Вроде бы, не мы одни такие...

Сходство обнаруживается и в том, как саудовские власти реагируют на обвинения в свой адрес. Один из твитов министерства иностранных дел, написанный особенно вычурным языком, даже вызвал поток насмешек в англоязычных соцсетях и впоследствии был удален.

Многие задавались вопросом, как поступит США, и были разочарованы итогами беседы президента Трампа с королем Саудовской Аравии.

Олег Пономарь

...В игру вступил и Трамп. После разговора с королем Саудовской Аравии Салманом Трамп заявил, что за исчезновением журналиста в Турции из Саудовской Аравии Джамала Хашогги могут стоять "неконтролируемые убийцы". Было бы смешно, если бы не было очень грустно, ведь речь идет об отобранной жизни человека и речь идет о нелепом отмазывании этого человеком и чиновником, должность которого до недавнего времени подразумевала - Лидер свободного мира (имею в виду должность Президента США). <...>

Неконтролируемые убийцы не могут орудовать в консулате Саудовской Аравии, так как СА - диктатура, как и РФ, и там такие вещи не делаются без одобрения на самом верху. Также Трамп этой историей снова демонстрирует, что завидует и симпатизирует мировым диктаторам.

Повлияет ли скандал на ноябрьские выборы в Конгресс? Чем еще может удивить Трамп американцев и людей в других странах?

Мы узнаем это всего через три недели.

Пророссийские комментаторы не упустили возможность поговорить о лицемерии США.

Татьяна Данилова

В общем, про смерть Хашогги уже договорились и порешали, все тип-топ и никаких санкций. Трампусик заявил, что саудовский король НЕ МОГ на такое пойти, а сауды теперь двигают версию о случайной (что поделаешь!) смерти на допросе. Его убивать никто-никто не планировал, ну просто так вышло, бисмилля.

Сергей Марков

Уже всем понятно, что власти Саудовской Аравии совершили чудовищное преступление. Но Запад пока не определился что делать. Слишком много у СА нефти. И слишком многие американские сенаторы, редакторы, конгрессмены, чиновники, получили денег от той Саудовской нефти.

Такое варварское и яркое преступление все таки замять видимо не удастся. Это высветит и варварскую по стилю войну СА в Йемене и другие варварские действия типа положения женщин. Это может привести к тектоническим сдвигам в отношениях Запада и монархий Персидского залива и перекроить весь Ближний Восток - этот главный источник энергии для экономики современной цивилизации. Может, немного отстанут от России?

Но и Россия не спешит предъявлять претензии Саудовской Аравии.

Елена Милашина

Когда Россия потребует ввести санкции против страны, власти которой убивают журналистов, в России перестанут убивать журналистов.

Хашогги был связан со многими саудовскими фигурами, чьи имена у всех на слуху, и многие не готовы считать его оппозиционным журналистом.

Иван Курилла

Слушайте, только дошло, так пропавший (очевидно, убитый) в саудовском консульстве Джамал Хашогги - племянник Аднана Хашогги (помните такого?) и двоюродный брат Доди Аль-Файеда (а такого помните)??

Эль Мюрид

Относительно убийства оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле и вселенского плача за свободу слова, демократию и двойные стандарты, когда Трамп отказался вводить санкции против Королевства за это "звыряче" убийство.

История уже "обсосана" в СМИ, и как обычно, подана с полнейшим непониманием и незнанием темы. Откуда и совершенно неверные выводы.

Фамилия "Хашогги" и "оппозиционность Саудовской Аравии" несовместимы, как экспансивная пуля в голове и биологическое существование организма. Клан Хашогги (кстати, турецкого происхождения, высадившийся на Аравийском полуострове еще во времена, когда эмираты Аравии были вассалами Османской империи) - совершенно системный в общественно-политическом устройстве Саудовской Аравии и даже теоретически предположить, что любой из его представителей будет подвергать сомнению основы режима, просто нелепо. Один из старейшин клана был в свое время личным врачом основателя нынешней династии Абдулазиза, его сын - самый известный представитель фамилии Аднан Хашогги был миллиардером, когда это еще не было мейнстримом в самой Саудовской Аравии, причем заработал своё состояние на посредничестве и торговле оружием, принимал участие во всех известных сомнительных сделках с оружием (в частности Иран-контрас), на пару с Имельдой Маркес занимался международным рейдерством и рэкетом - в общем, крайне уважаемый человек с карт-бланшем от королевской семьи. Богатство Аднана было легендой, и даже Фредди Меркьюри (восточный человек по происхождению, любивший блеск, мишуру и прочие побрякушки) посвятил Аднану одну из своих песен в культовом альбоме Miracle

Александр Подрабинек

С Джамалем Хашогги все не так однозначно

«Дело Хашогги требует контекста», – пишет журналист Daniel Greenfield в издании Frontpage Mag («Jamal Khashoggi: the media fights for a Muslim brotherhood pal of Osama Bin Laden»). Со школьных лет Хашогги был другом Усамы Бен Ладена и оставался им всю жизнь. Он отметился активной деятельностью в исламистской организации «Братья-мусульмане», проповедовал террор в Афганистане, был близок к «Аль-Каиде».

«Мы надеялись создать исламское государство в любом месте, – вспоминал Хашогги о своем времени в «Братьях-мусульманах». – Мы верили, что это будет иметь эффект домино, который изменит историю человечества».

Он действительно критиковал правительство Саудовской Аравии. Например за то, что оно разрешает некоторым журналистам позитивно писать об Израиле. За слишком дружелюбные отношения с Соединенными Штатами. В одном из выступлений он заявил: «Мусульманин не может быть доволен страданиями других людей. Даже если это страдание происходит от американцев, которые на протяжении полувека пренебрегали страданиями палестинцев».

Хашогги требовал от нынешних саудовских властей перестать рассматривать «Братьев-мусульман» как угрозу Саудовской Аравии и призвал саудовцев вместо этого бороться с Израилем.

Когда в США случилась трагедия 11 сентября, Хашогги торжествовал, что Саудовская Аравия не уступает американским требованиям и не высказывает «безоговорочное осуждение» и готовность к «полному сотрудничеству».

Дэниэл Гринфилд приходит к заключению: «Это настоящий Хашогги, циничный и манипулирующий апологет исламского терроризма, а не мифический мученик-диссидент, об исчезновении которого всю неделю пишут средства массовой информации».

Попутно журналист задается вопросом: «СМИ хотят, чтобы саудовцы ответили на вопросы о Джамале Хашогги. Но, может быть, СМИ должны ответить, почему “Вашингтон пост” работал с пропагандистом “Братьев-мусульман”?»

Значит ли все это, что расправа над Хашогги в саудовском консульстве в Стамбуле оправдана и обоснована? Разумеется, нет. Как и систематические нарушения прав человека в Саудовской Аравии. Однако контекст события позволяет взглянуть на это убийство под другим углом зрения.

В свое время американский спецназ убил без явной необходимости тогдашнего террориста номер один Усаму Бен Ладена. Спрашивается: если американцам позволительно казнить без суда и следствия опасного террориста, то почему саудовцам нельзя поступить подобным образом с его старинным другом? Это логика беззакония – порочная, опасная, но закономерная. Это стоило бы принять во внимание.

Ну и наводить лоск на биографию убитого тоже ни к чему. Правда всегда предпочтительнее.

Леонид Волков успел посетить выступление журналиста в Йеле - и подтверждает, что и он сам не называл себя оппозиционером.

Во время его лекции я себе делал всякие пометки и хотел написать смешной пост на тему того, как до степени смешения бывают схожи диктаторские режимы — например, отвечая на вопрос о том, что его вынудило покинуть страну, Джамаль ответил: «У нас стали сажать за ретвиты, чего раньше не было, и я решил, что для меня это уже слишком».

Не успел написать, а сейчас уже смешной пост и не получится. <...>

У нас тут все в шоке — ну просто потому, что говорили с этим образованным и умным человеком всего три недели назад.

Джамаль рассказывал о себе на встрече: «я вовсе никакой не оппозиционер, я просто пытаюсь смотреть в будущее; вот когда я 20 лет назад написал, что пора отменять запрет на вождение машины для женщин, меня за это впервые уволили с поста главреда газеты — а сейчас в Саудовской Аравии принято это решение; вот ровно то же будет через 20 лет с теми вещами, о которых я пишу сейчас и из-за которых у меня сейчас неприяности...».

Однако какие бы взгляды ни исповедовал Хашогги, он так или иначе пострадал за свои высказывания, напоминает​ Илья Кукулин:

Хашогги был очень известным журналистом - в частности, много раз брал интервью у Усамы бен Ладена, начиная с того времени, когда тот еще был одним из организаторов движения моджахедов во время советской оккупации Афганистана. Политические взгляды Хашогги были очень далеки от моих, но сейчас это не имеет никакого значения: он погиб за свободу слова для меня и для всех, кто считает значимым право на свободу высказывания и свободу мышления. Поэтому о нем - равно как и о его убийстве - было бы важно помнить, как и о - столь далеких от него по своим взглядам - Анне Политковской и Наталье Эстемировой

Убийством "в российском стиле" называет случившееся Леонид Швец:

Джамал Хашогги никогда не называл себя диссидентом. Его дед был личным врачом основателя династии саудитов, он сам работал советником принца Фейсала, больше двадцати лет руководившего разведкой Саудовской Аравии, а потом возглавившего посольство в США. Взлет звезды МБС, как называют принца Мохаммеда бин Салмана, был многими, и Хашогги в том числе, воспринят как обнадеживающее свидетельство обновления саудовского общества. Принц представил грандиозные планы, которые бы позволили стране соскочить с нефтяной иглы, он увлечен высокотехнологичными проектами и вовлечением женщин в общественную жизнь. Но параноидальные комплексы заслоняют эту сторону МБС, а садистские и тиранические склонности берут свое. Хашогги, лишившийся возможности работать у себя на родине, но регулярно выступавший в западных СМИ как эксперт по Саудовской Аравии, к тому же обладавший почти двумя миллионами подписчиков в твиттере, был сочтен настолько опасным противником, что его решили ликвидировать. Очевидно, эта идея пришла в голову не сотрудникам стамбульского консульства.

С подачи России практика демонстративной ликвидации «врагов» стала едва не обычным делом, будто на дворе не двадцать первый век. Ведь и в Украине появление неких «расстрельных путинских списков» вызвало недоумение не самой возможностью их существования, скорее, содержанием и недоверием к источнику. Посмеялись и приняли к сведению. Если раньше считалось, что дикие люди сохранились в непролазных дебрях амазонских лесов, теперь все имели не одну возможность удостовериться, что главная угроза исходит не от наивных дикарей в облачении из перьев и листьев, а от политических лидеров - обладателей миллиардных состояний и вполне рукоподаваемых на высшем мировом уровне. Хотя всем и известно, что эти руки в крови. Надежды на их прижизненное наказание призрачны.