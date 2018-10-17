СМИ: Эквадор пытался переправить Ассанжа в Россию

Эквадор собирался переправить в Россию основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа из своего посольства в Лондоне, сообщает Associated Press. Об этом свидетельствуют документы эквадорского правительства, обнародованные парламентской оппозицией.

В Кито собирались наделить Ассанжа статусом политического консультанта Эквадора в Москве, что дало бы право переместить его в Россию. В декабре прошлого года, однако, министерство иностранных дел Великобритании официально отказалось признать Ассанжа "сотрудником дипломатической миссии".

Накануне стало известно, что Эквадор обязал основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, проживающего в посольстве страны в Лондоне, следовать строгому набору бытовых правил, а также потребовал от него отказаться от политических заявлений, которые могут навредить эквадорским интересам или выглядеть как вмешательство в дела иностранных государств.

Основатель WikiLeaks укрылся в эквадорском посольстве в 2011 году после того, как британский суд постановил выдать Ассанжа Швеции, где его обвиняли в изнасиловании. Сейчас эти обвинения сняты, однако Ассанж отказывается покидать посольство, опасаясь возможной экстрадиции в США, где его могут приговорить к 35 годам тюрьмы либо смертной казни. Американские власти подозревают Ассанжа в сговоре с Россией против интересов США. Он отрицает связи с Москвой, однако ранее стало известно, что в прошлом году Россия разрабатывала план бегства Ассанжа из Британии, однако отказалась от него из-за политических рисков.