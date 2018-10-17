Германия экстрадировала подозреваемого в убийстве болгарской журналистки

Подозреваемого в убийстве болгарской тележурналистки Виктории Мариновой доставили из Германии в Болгарию. В аэропорту Софии, куда в среду вечером приземлился самолет с Северином Красимировым, были усилены меры безопасности. Возле воздушного судна замечен автомобиль пограничной полиции. Об этом сообщает болгарское издание "Блиц".

Сегодня Красимирова доставят в центральный следственный орган. В четверг он будет переведен в город Русе, где ему, как ожидается, предъявят обвинения в изнасиловании и убийстве журналистки.

На прошлой неделе 21-летний Северин Красимиров был задержан в Германии по подозрению в убийстве Мариновой. По данным следствия, он приехал в ФРГ из болгарского города Русе, где ранее было найдено тело журналистки. Подозреваемый признался, что нанес ей удар, однако отрицает сексуальное насилие.

Об убийстве директора и ведущей канала TVN 30-летней Виктории Мариновой стало известно 7 октября. Последней темой, над которой она работала, был скандал вокруг хищения средств фондов Евросоюза.

Это уже третье за год убийство журналиста-расследователя в ЕС. В октябре прошлого года на Мальте была убита журналистка Дафне Каруана Галиция. Она искала коррупционные связи премьер-министра страны. В феврале этого года в Словакии убили журналиста Яна Куциака с невестой. Куциак так же вел антикоррупционное расследование.