Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Свобода в клубах

Руины: ностальгия и политика. Эфир в 18.05

Гравюра Джованни Баттиста Пиранези

Смотреть комментарии

Руины как объект культурной ностальгии, политической воли и результат военных действий

Зачем русские чиновники еще 10 лет назад мечтали отреставрировать Венецию? В чем разница европейского и русского подхода к состоянию старинных городов, их планировки и архитектуры?

Почему ностальгическое отношение к руинам дворянской и церковной культуры было манией позднесоветских архитекторов и стало модой культуртрегеров нулевых? Как Пиранези повлиял на поколение “бумажных архитекторов” Советского Союза?

Руины конца ХХ и начала ХIХ века: Грозный, Грузия, Украина. Промышленные руины и остатки концлагерей.

Андреас Шёнле и его “Архитектура забвения”: трактовка руин в Новое время как знака модерности, разница между европейским и российским пониманием руин, политико-государственное отношение к проблематике руинирования, реконструкции и реставрации.

Юрий Аввакумов, архитектор, художник, куратор; Константин Львов, историк. В записи Дмитрий Бавильский, критик, писатель, автор рецензии на книгу Андреаса Шёнле “Архитектура забвения. Руины и историческое сознание в России Нового времени”, и Павел Матвеев, современный художник, работает с темой руин в России и Европе.

В видеотрансляции в воскресенье и понедельник в 18.05

Ведет программу Елена Фанайлова

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Виджет для Сноба

Реклама вертикальная

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG