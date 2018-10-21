Руины: ностальгия и политика. Эфир в 18.05

Зачем русские чиновники еще 10 лет назад мечтали отреставрировать Венецию? В чем разница европейского и русского подхода к состоянию старинных городов, их планировки и архитектуры?

Почему ностальгическое отношение к руинам дворянской и церковной культуры было манией позднесоветских архитекторов и стало модой культуртрегеров нулевых? Как Пиранези повлиял на поколение “бумажных архитекторов” Советского Союза?

Руины конца ХХ и начала ХIХ века: Грозный, Грузия, Украина. Промышленные руины и остатки концлагерей.

Андреас Шёнле и его “Архитектура забвения”: трактовка руин в Новое время как знака модерности, разница между европейским и российским пониманием руин, политико-государственное отношение к проблематике руинирования, реконструкции и реставрации.

Юрий Аввакумов, архитектор, художник, куратор; Константин Львов, историк. В записи Дмитрий Бавильский, критик, писатель, автор рецензии на книгу Андреаса Шёнле “Архитектура забвения. Руины и историческое сознание в России Нового времени”, и Павел Матвеев, современный художник, работает с темой руин в России и Европе.

В видеотрансляции в воскресенье и понедельник в 18.05

Ведет программу Елена Фанайлова