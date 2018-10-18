В США вчетверо выросло число военных, считающих Россию угрозой

В США 71 процент военнослужащих назвал Россию серьезной угрозой для страны. Об этом свидетельствует социологический опрос, проведенный изданием Military Times. В сентябре прошлого года лишь 18 процентов респондентов согласились считать Москву противником. 69 процентов заявили о наличии китайской угрозы. Годом ранее такого мнения придерживались лишь 24 процента военных.

Эти цифры соответствуют новой стратегии национальной обороны США, в которой Россия и Китай признаны главными угрозами.

46 процентов американских военнослужащих сочли возможным участие США в полномасштабном конфликте уже в следующем году. В ходе прошлогоднего опроса лишь 5 процентов респондентов полагали, что в ближайшее время Америке придется участвовать в крупном конфликте.

В опросе, который проводился на добровольной основе через Интернет, приняли участие 829 человек.

В августе президент США Дональда Трамп подписал рекордный оборонный бюджет на 2019 год в размере 717 миллиардов долларов. Документ предусматривает расширение военной помощи Украине и партнерам по НАТО в противодействии "агрессии России в Европе". На борьбу с международным терроризмом, которая еще недавно являлась главным приоритетом Пентагона, отпущено менее десятой части бюджета.