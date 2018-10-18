Страны ЕС договорились о введении санкций в ответ на кибератаки

Страны Евросоюза договорились о создании санкционного режима в ответ на кибератаки. Об этом заявил председатель Европейского совета Дональд Туск на саммите ЕС в Брюсселе. По его словам, так европейские государства смогут продемонстрировать устойчивость перед новыми угрозами. Заявление Туска прозвучало на фоне обвинений ряда западных стран в сторону России, которая, как утверждается причастна ко взлому компьютерных сетей по всему миру.

Нидерланды опубликовали детали операции против предполагаемых агентов российской разведки, которые, как утверждается, в апреле пытались взломать компьютеры Организации по запрещению химического оружия.

Позднее с подобными обвинениями выступили США, Великобритания и Канада. По данным западных спецслужб, среди хакерских операций, которые осуществляли россияне, был также взлом базы данных Международного антидопингового агентства, атака на атомную электростанцию в Пенсильвании и попытка получить доступ к данным расследования нападения на “Боинг” рейса МН17 под Донецком.