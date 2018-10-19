Золотов о дебатах с Навальным: "Я его приглашал на другое"

Глава "Росгвардии" Виктор Золотов обещал позже ответить на приглашение Алексея Навального провести теледебаты. При этом он в беседе с журналистами заявил, что "приглашал" оппозиционера "на другое".

"Поэтому мы с ним не сходимся", – отметил Золотов.

Накануне Навальный предложил руководителю Росгвардии провести дебаты в прямом эфире Первого канала или любого другого канала федерального телевидения.

Это стало ответом на видеообращение Золотова, в котором тот вызывал Навального на "дуэль" и обещал сделать из него "отбивную" на ринге или татами. Сегодня, отвечая на вопросы журналистов, глава Росгвардии утверждал, что речь шла о вызове "на спортивное соревнование".

"Меня обвиняют в том, что я его пригласил для того, чтобы его избить после того, как он объявил меня коррупционером. Вот после решения суда мы посмотрим, прав он или нет", – добавил Виктор Золотов.

В августе Фонд борьбы с коррупцией, который возглавляет Алексей Навальный, опубликовал расследование, в котором утверждается, что для нужд Росгвардии закупается продовольствие и другие товары по завышенным ценам. Обращение Золотова к Навальному стало реакцией на это расследование. Оппозиционер, однако, больше месяца не мог посмотреть видеоролик, поскольку дважды отбывал административный арест – сначала на 30, а затем на 20 суток. Он вышел на свободу несколько дней назад.