Навальный ответил на "вызов" генерала Золотова

Оппозиционер Алексей Навальный ответил на видеообращение директора Росгвардии генерала Виктора Золотова, в котором тот вызывал Навального на "дуэль" и обещал сделать из него "отбивную" на ринге или татами.

В ролике, записанном в ответ на заявление Золотова и опубликованном в четверг, Навальный предложил руководителю Росгвардии провести дебаты в прямом эфире Первого канала или любого другого канала федерального телевидения.

"Вид дуэли и оружие выбирает тот, кого вызвали. И я ваш вызов принимаю", – сказал Навальный. Он дал Золотову неделю на ответ.

В своем ролике он также обвинил Золотова и его семью в незаконном обогащении. Навальный, в частности, перечислил объекты недвижимости, которые, по утверждениям оппозиционера, принадлежат семье главы Росгвардии.

Навальный поблагодарил Золотова за то, что его "вызов", по мнению оппозиционера, доказал, что у власти в России находятся "ненормальные и неадекватные люди". По словам оппозиционера, Золотов вместе с Путиным превращают Россию в банановую республику.

В августе Фонд борьбы с коррупцией, который возглавляет Алексей Навальный, опубликовал расследование, в котором утверждается, что для нужд Росгвардии закупается продовольствие и другие товары по завышенным ценам. Обращение Золотова к Навальному стало реакцией на это расследование. Оппозиционер, однако, больше месяца не мог посмотреть видеоролик, поскольку дважды отбывал административный арест – сначала на 30, а затем на 20 суток. Он вышел на свободу несколько дней назад.

Виктор Золотов долгие годы возглавлял службу охраны президента Владимира Путина, а после создания Росгвардии возглавил эту структуру.