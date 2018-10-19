На полуострове Таймыр появились мобильные морги на санях

На полуострове Таймыр в городе Дудинка появились два мобильных морга, которые перевозят на санях. Как сообщается на сайте местной администрации, в них будут хранить тела умерших до приезда судебно-медицинского эксперта.

Конструкции представляют из себя два контейнера площадью 30 квадратных метров, оборудованные холодильной камерой, залом для анатомирования, вентиляцией, кондиционированием, водоснабжением и электричеством.

По словам местных чиновников, потребность в мобильных моргах возникла из-за отсутствия на территории поселков помещений, где должны проходить судебно-медицинские исследования и временное хранение тел умерших. В результате этого жителям северных поселков приходилось своими силами тайно хоронить умерших без вскрытия и подтверждения факта смерти. Известно, что родственники были вынуждены держать покойных в сараях. Причиной этого стало отсутствие транспорта, на котором можно вывезти покойных из отдаленных сел или отправить туда специалистов.