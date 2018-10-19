Норвегия отпустила подозреваемого в шпионаже россиянина

Россиянин Михаил Бочкарев, задержанный в сентябре по подозрению в сборе разведывательных данных в Норвегии, отпущен на свободу по решению суда. Его освобождение подтвердила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, ее цитирует "Интерфакс".

51-летний администратор сайта Совета Федерации был задержан в аэропорту Осло 21 сентября. Он пытался вылететь из страны после участия в конференции, посвященной оцифровке данных, которую проводил норвежский парламент.

Поведение россиянина на конференции показалось сотрудниками спецслужб подозрительным. Его заподозрили в незаконной разведывательной деятельности и отправили под арест.

В четверг суд Осло постановил не продлевать арест Бочкарева. Это решение сначала было обжаловано полицией безопасности Норвегии, но в пятницу они отозвали свою аппеляцию, сообщает агентство Reuters.

Ранее МИД России заявил протест в связи с задержанием Бочкарева,в ведомстве назвали претензии контрразведки к россиянину "фальшивым обвинением".