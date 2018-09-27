Беспроводной шпион. Что известно о задержанном в Норвегии россиянине

Российский чиновник Михаил Бочкарёв был задержан в аэропорту Осло службой безопасности Норвегии в минувшую пятницу, 21 сентября. Его подозревают в незаконной разведывательной деятельности в отношении данных, составляющих государственную тайну.

Бочкарёв, советник отдела электронных публикаций Совета Федерации РФ, был участником международного семинара, организованного Европейским центром парламентских исследований и документации (ECPRD), конференция проходила в здании норвежского парламента (Стортинга). Поводом для задержания стало, по данным норвежской прессы, необычное поведение Бочкарёва: во время заседаний в четверг и пятницу он часто отсутствовал в кинозале на пятом этаже, где слушались доклады, а вместо этого перемещался по всему зданию и заходил в помещения, не имеющие отношения к семинару. Радио Свобода собрало из открытых источников информацию о Михаиле Бочкарёве и его семье.

"Ходил как приклеенный"

Россиянина подозревают в попытке получения доступа к электронным данным парламента Норвегии и, возможно, других участников конференции. По некоторым данным, упомянутым норвежскими изданиями, попытка взлома могла осуществляться через Wi-Fi-сети, источники норвежских СМИ пишут, что у Бочкарёва было при себе специальное техническое оборудование, хотя это пока не подтверждено полицией Норвегии. После ареста Бочкарёва девять принтеров в здании парламента были отключены, на них появились объявления "ни в коем случае не пользоваться".

Полиция уже сообщила, что все принтеры будут заменены на новые. Норвежские журналисты предполагают, что Бочкарёв мог использовать принтеры либо как точку несанкционированного доступа к внутренней сети парламента, либо для установки подслушивающих устройств. Как пишет издание vg.no, из девяти принтеров лишь один находился там, где Бочкарёву было "положено" быть по программе семинара – около лифтов при входе в парламент. Остальные восемь располагались в задней части здания, там, где находятся служебные помещения и где участникам семинара находиться было незачем. Издание Dagbladet пишет со ссылкой на свои источники, что россиянин буквально ходил "как приклеенный” за норвежскими коллегами, у которых был доступ во внутренние помещения парламента.

Украинский эксперт по кибербезопасности, представитель "Украинского киберальянса" Шон Таунсенд рассказал Радио Свобода, что хакерские атаки такого рода достаточно распространены, их часто используют при "бизнес-разборках". Сети Wi-Fi –​ уязвимое место информационной системы. "Если внутренняя сеть не полностью отделена от гостевой, то это еще одна точка входа "внутрь". Если на шлюзах, которые смотрят в большой интернет, "гостей" ждут, то беспроводные сети часто являются "калиткой" сбоку от железных ворот", –​ объяснил Таунсенд. При этом принтеры, оборудованные процессорными блоками, часто практически не защищены от взлома и поэтому могут использоваться как промежуточное звено для атаки на внутреннюю сеть организации. В то же время Таунсенд отмечает, что для осуществления такого взлома обычно нет необходимости “расхаживать по помещениям”, для этого достаточно ноутбука, возможно, усиленного специальной антенной. По словам Таунсенда, атаки через Wi-Fi-сети на конференциях настолько распространены, что на профильных мероприятиях по информационной безопасности беспроводной интернет часто просто отключают.

Источник РБК в Совете Федерации рассказал, что в верхней палате Михаил Бочкарёв "отвечал за сайт", а подозрения в шпионаже, по словам другого источника, в Совфеде сочли "странными". Радио Свобода выяснило из открытых источников, что еще известно о Михаиле Бочкарёве и его семье.

“Очень порядочный человек”

Михаил Анатольевич Бочкарёв родился 23 ноября 1966 года, предположительно, в городе Павлово Нижегородской области (об этом в следующей главе). В 1989 году окончил факультет вычислительной математики МГУ – это подтвердила Радио Свобода на условиях анонимности однокурсница Бочкарёва. "Очень порядочный человек. Обвинения в шпионаже – недоразумение", – добавила она.

В аппарате Совета Федерации Бочкарёв находится как минимум с начала 2000-х: в 2003 году указом Путина ему был присвоен разряд действительного государственного советника 3-го класса. О деятельности Бочкарёва в открытых источниках информации немного. В 2005 году Бочкарёв (уже тогда в должности советника отдела электронных публикаций Совфеда) участвовал в конференции “Эффективный документооборот в органах государственного управления: от традиционного к электронному”. Тема его доклада звучала так: "Информационное обеспечение заседаний Совета Федерации: опыт использования безбумажных технологий".

Как минимум трижды, включая этот год, Бочкарёв принимал участие в ежегодных семинарах Европейского центра парламентских исследований и документации (ECPRD): в Будапеште в 2012 году, в Баку в 2013 году и в Осло в 2018-м. Бочкарёв есть на нескольких фотографиях с венгерского семинара, а со встречи в Баку сохранилась аннотация его доклада "Практика использования мобильных приложений в деятельности Федерального собрания". Речь шла об опыте разработки приложений, информирующих о работе Совфеда, а также “Мобильной рабочей станции сенатора”. Двое участников бакинского семинара, представлявшие на нем IT-департамент парламента Украины, сказали Радио Свобода, что не запомнили Бочкарёва и не могут ничего сказать о его поведении во время мероприятия.

Радио Свобода обнаружило аккаунты Михаила Бочкарёва в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте", оба практически пусты, на странице ВК есть один фотоальбом с фотографиями из путешествия по Байкалу в 2015 году.

Обнаружить связанные с Михаилом Бочкарёвым юридические лица РС не удалось.

Айтишник в семье экономистов

Согласно списку выпускников кафедры исследования операций факультета вычислительной математики МГУ, Михаил Анатольевич Бочкарёв учился на одном курсе с Дилярой Бочкарёвой, в девичестве Муракаевой. Они действительно муж и жена: это подтверждается, во-первых, совпадающими домашними адресами из телефонного справочника Москвы, находящегося в открытом доступе, во-вторых, записью в книге "Мой жизненный путь длиною в 80 лет и тысячи пройденных миль" Виталия Золотова (аннотация, полный текст книги есть у Радио Свобода) – это семейная биография, написанная братом матери Диляры Бочкарёвой. В одной из сносок указано: "Бочкарёв Михаил Анатольевич (1966 г.р.) – инженер-кибернетик, муж Муракаевой Диляры Марсовны".

Диляра Бочкарёва, как и муж, занимается информационными технологиями. В книге Золотова о ней сообщается следующее: "Бочкарёва (Муракаева) Диляра Марсовна (1967 г.р.) – предприниматель, кандидат физико-математических наук" (кстати, обнаружить сведения о наличие ученой степени у ее мужа Радио Свобода не удалось). В пометке из списка выпускников указано ее место работы – "КонсультантПлюс". Диляра Бочкарёва (Муракаева) действительно упоминается как руководитель отдела клиентского учета этой компании в документе 2015 года.

Диляра Бочкарёва также значится в числе учредителей компании "Новэра": фирма зарегистрирована в 2002 году и занимается разработкой программного обеспечения, еще два учредителя – родители Диляры, Светлана Арсеньевна Муракаева и Марс Исмаилович Муракаев. Обнаружить в открытых источниках следы деятельности “Новэры” Радио Свобода не удалось.

Марс Исмаилович Муракаев, тесть Михаила Бочкарёва – самая яркая фигура в семье – экономист, автор нескольких вышедших в 1980-е годы монографий об экономике Узбекской ССР. Из аннотации к "Экономическим запискам президенту" Муракаева, опубликованным в 2007 году, известно о его работе в госструктурах Татарстана и на федеральном уровне, в правительстве и Совете Федерации: "Автор – доктор экономических наук, профессор М. И. Муракаев. Марс Исмаилович в 1992–2006 гг. работал консультантом правительства РТ, в Российском Фонде Федерального имущества, в Счетной Палате РФ, руководил научно-производственной корпорацией, был заместителем министра промышленности РФ, а в последние годы – и помощником президента РТ по работе в Совете Федерации". Помимо "Новэры", с Муракаевым связано ООО "Эксперимент" в Набережных Челнах, ликвидированное в 2012 году. Можно сделать осторожное предположение, что именно тестю Михаил Бочкарёв обязан своей карьерой чиновника.

Один из сыновей Марса Муракаева, брат Диляры Бочкарёвой Ильнур Муракаев – кандидат экономических наук, автор научных работ по корпоративному управлению работал на различных топ-менеджерских должностях в ракетно-космической отрасли.

Именно среди друзей Ильнура Муракаева в сети Одноклассники Радио Свобода удалось обнаружить аккаунт самого Михаила Бочкарёва. Как уже было сказано, он практически пуст, но по списку друзей можно предположить, что сам Михаил Анатольевич Бочкарёв родом из города Павлово Нижегородской области. На одной из фотографий Нины Бочкарёвой из Павлова можно увидеть, как Михаил Бочкарёв стучит ботинком по молодому грушевому дереву.

У Михаила и Диляры Бочкаревых двое детей, Константин 1988 года рождения и Игорь, родившийся в 1995 году. Константин окончил Московский институт электроники и математики и работает, если верить книге "Мой путь...", менеджером по связям с общественностью. Игорь – студент МГТУ имени Баумана. Радио Свобода удалось найти аккаунты обоих в сети "ВКонтакте", Игорь, прочитав запрос, ограничил возможность присылать сообщения, Константин просто не ответил.

Любопытно, что в 2012 году у Бочкарёвых-Муракаевых вышла "семейная" монография – "Имущественный комплекс предприятия: трансформация и капитализация". Авторами работы значатся Марс Муракаев, оба его сына Ильнур и Тимур, а также К.М. Бочкарёв, по всей видимости, внук.

Хакер или клерк?

Хотя про самого Михаила Бочкарёва из открытых источников известно не очень много, его биография не походит на биографию разведчика. Он уже более 15 лет работает в аппарате Совета Федерации, причем как минимум 13 из них занимает одну и ту же должность советника отдела электронных публикаций. Все известные Радио Свобода публичные выступления Бочкарёва связаны с темой электронного документооборота, у него нет научной степени, не удалось найти ни одной его научной публикации. Жена Бочкарёва работает в сфере IT, ее родственники – достаточно заметные экономисты.

В то же время специалист по кибербезопасности Шон Таунсенд отмечает, что для осуществления хакерской атаки через Wi-Fi сети Норвежского парламента не обязательно было обладать серьезной хакерской квалификацией. "В любом вопросе желательно разбираться, но сами сценарии атак секретом не являются, есть автоматические и полуавтоматические инструменты для взлома, которые сканируют сеть на наличие известных уязвимостей и "подсказывают", где искать", – рассказал эксперт.

В среду 26 сентября апелляционный суд в Осло отказался изменить Михаилу Бочкарёву меру пресечения, он будет оставаться под стражей еще как минимум две недели. Кроме того, норвежская полиция подозревает, что он мог действовать не один. Российский МИД ожидаемо обвинил норвежские власти в "шпиономании" и пригрозил “последствиями”. В норвежской прессе обсуждается, что Бочкарёва могут обменять на норвежского пенсионера Фруде Берга, задержанного в ходе операции ФСБ в декабре 2017 года якобы при попытке получения секретных документов о военно-морском флоте РФ.