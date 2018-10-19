"Это, конечно, ад и 90-е". Потомки бессмертного полка против Молока

В Краснодаре приостановлено уголовное дело о нападении на журналистов альманаха Moloko plus. Следователи МВД утверждают, что не могут найти преступников. Журналисты Moloko plus считают, что за давлением на них в Краснодаре стоит небольшая организация "Потомки бессмертного полка", связанная как с местными силовыми структурами, так и с ультраправыми.

Не могут найти

Moloko plus – альманах, затрагивающий в своих текстах жесткие и радикальные темы. Из трех вышедших на этот момент номеров тема одного – наркотики, другого – терроризм, третьего – революция. Это предсказуемо не нравится региональным силовым структурам: Moloko plus провели несколько презентаций в разных городах, и всюду сталкивались с давлением.

Самая жесткая презентация у альманаха 15 июля прошла в Краснодаре: полиция изъяла журналы, а редакторов Moloko plus Софико Арифджанову и Павла Никулина на улице попытались избить неизвестные парни спортивного вида, предварительно облив перцовым газом из баллона. Изъятые журналы были отправили на экспертизу на предмет возможного разжигания ненависти (экспертизу этих же журналов уже проводило ФСБ в Калужской области, экстремизма не выявило), а по факту нападения возбудили уголовное дело.

Алексей Аванесян, адвокат Никулина и Арифджановой, рассказал Радио Свобода, что сейчас сложилась странная ситуация. Известно, что краснодарское МВД провело экспертизу Moloko plus, но не дает ответа на запросы, нашли ли в альманахах что-либо криминальное. При этом уголовное дело о нападении приостановлено: якобы, полицейские не могут установить нападавших.

– Это абсурд, они не хотят расследовать... Накануне нападения я приехал к Павлу Никулину в отдел уголовного розыска (с ним проводили беседу о презентации журнала полицейские – РС). Где-то в полночь мы вместе выходили из отдела. На остановке было двое молодых людей, по описаниям, похожих на тех, кто напал на них на следующий день. Они пошли в нашу сторону… В поле видеокамер отдела полиции попали и мы, и эти два человека. Мы писали о том, что эти видеозаписи нужно сохранить, а следователь теперь говорит, что записи не сохранились, – рассказывает Аванесян.

Информации о том, что с этими людьми проводились какие-то следственные действия, нет

– Меня допрашивал дознаватель в Москве. Он всё записал. Сказал, что это, конечно, ад и 90-е, и попросил больше не ездить в Краснодар, – делится впечатлениями Софико Арифджанова. Она тоже удивлена, что расследование нападения приостановлено.

– Мы предоставили следствию список фамилий и других данных людей с обоснованием, почему они могут быть причастны к нападению, – рассказывает она.

Информации о том, что с этими людьми проводились какие-то следственные действия, нет. Радио Свобода направило запрос в пресс-службу Главного управления МВД по Краснодарскому краю, на момент публикации текста ответ получен не был.

Единый умысел



Полиция пришла на краснодарскую презентацию по заявлению от жителя города, 21-летнего Михаила Баназарова. Баназаров является координатором местной организации "Потомки бессмертного полка". Недавно Баназаров удалил свою страницу "ВКонтакте", Радио Свобода с ним связаться не удалось. Лидер "Потомков бессмертного полка" Альберт Гаямян рассказал Радио Свобода, что Баназаров не только удалился из соцсетей, но и выключил свой телефон. По словам Гаямяна, у Баназарова сейчас есть некие проблемы, не связанные с Moloko plus.

Зачастую им удавалось организовывать эффективное давление на местную власть

Баназаров – самый молодой из лидеров "потомков", ещё двум руководителям, Алексею Гайваронскому и Альберту Гаямяну около пятидесяти. Они известны жалобами на "безнравственные" мероприятия, которые планировались в Краснодарском крае: встречи ЛГБТ, концерты "Кровостока", Noise MC, "Пошлой молли", Элтона Джона, фестиваль "Кубана". Зачастую им удавалось организовывать эффективное давление на местную власть, и многие мероприятия, на которые они жаловались, отменяли.

Впрочем, Гаямян сказал Радио Свобода, что заявление в полицию против Moloko plus (о том, что альманах может быть экстремистским) – это личная инициатива Баназарова. Хотя и Гаямяну журнал не понравился:

– На обложке журнала изображен силуэт московского кремля и пожар. Только идиот может не понять, что речь идет о том, чтобы зажечь в людях определенный бунтарский огонь, – рассуждает он.

У нападавших на нас и человека, написавшего заявление, был общий мотив – сорвать презентацию

Однако Гаямян подчеркнул в разговоре с Радио Свобода, что также не считает себя сторонником действующей власти. И хотя ему не нравятся "Навальный, Удальцов и Moloko plus", он против насилия в отношении политических оппонентов.

В Moloko plus отмечают, что "потомки" имеют связи в среде краснодарских футбольных фанатов и националистических спортивных клубах.

– У нападавших на нас и человека, написавшего заявление, был общий мотив – сорвать презентацию, – предполагает Павел Никулин.

– "Потомки бессмертного полка", по всей видимости, привлекается спецслужбами на разные события. Например, в день суда по делу Беньяша (адвокат Михаил Беньяш, избитый в Краснодаре полицейскими в день протестов 9 сентября 2018 года, на него самого завели дело о насилии в отношении полицейских – РС) по всей улице Красной были расставлены одиночные пикеты, люди на них стояли с плакатами, требовавшими свободу какому-то неизвестному предпринимателю. С плакатами "Свободу Беньяшу" там уже не было возможности стоять. Они нередко заявляют публичные мероприятия там же, где штаб Алексея Навального или "Открытая Россия", – рассказывает Александр Савельев, активист Экологической вахты по Северному Казвказу.

Краснодарские сторонники Навального также подозревают Гаямяна и Гайворонского в организации провокаций на своих акциях.

По версии Гаямяна, у "Потомков бессмертного полка" – деятельность совершенно другого рода. Например, они добиваются закрытия залов игровых автоматов в Краснодаре и дают бесплатные юридические консультации неимущим гражданам.

– Мы создали "Потомков бессмертного полка" не ради того, чтобы поддерживать власть, а для того, чтобы всеми законными путями добиваться достойной жизни для внуков и правнуков тех, кто погиб за родину. Не исключено, что мой дед и ваш прадед плечом к плечу защищали родину в одних окопах. Или мой дед защитил вашего, или ваш прадед прикрыл моего деда, – говорит Гаямян.

Гаямян получил предостережение о недопустимости экстремистской деятельности

Впрочем, эти слова не очень совпадают с биографиями "потомков". В 2005 году в Краснодаре был закрыт книжный магазин Гаямяна "Держава" за торговлю "Протоколами сионских мудрецов", работами Генриха Гиммлера и Рудольфа Гесса и подобной литературой. Сам Гаямян получил предостережение о недопустимости экстремистской деятельности. Тогда же он упоминался как активист расисткой организации "Духовно-родовая держава Русь".

Алексей Гайворонский также неоднократно упоминается как представитель в Краснодаре различных националистических проектов: "Сопротивление", "Русские пробежки", школа "Казачьего ножевого боя" и др. А также он выкладывает на своей странице "ВКонтакте" изображения с символикой, к которой ультраправые неравнодушны. А также такие или такие.