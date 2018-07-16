Газ против "Молока". На Кубани вновь напали на активистов

15 июля, перед презентацией альманаха Мoloko+ в краснодарском культурном центре "Типография" на его создателя Павла Никулина и журналистку Софико Арифджанову напали неизвестные в масках. Никулину удалось скрыться в одном из соседних дворов, а Арифджановой распылили в лицо газ из баллончика, чтобы смыть поражающее вещество, ей пришлось использовать молоко. Это уже далеко не первое нападение на приезжающих в Краснодарский край политических активистов, экологов и журналистов.

По словам Павла Никулина, он вместе с товарищами планировал поехать в центр Краснодара и на трамвайной остановке заметил приближающихся мужчин в медицинских масках, один из них нес в руке газовый баллончик. Крикнув: "Разбегаемся!", Никулин побежал во двор ближайшего частного дома. Он предполагает, что "титушки" намеревались отобрать рюкзак с ноутбуком и презентацией альманаха, чтобы сорвать ее.

Накануне полицейские остановили Софико Арифджанову, доставив ее в отдел полиции. Там сотрудники МВД расспрашивали журналистку о местонахождении Никулина и письменно предупредили ее о недопущении проведения публичных мероприятий. На самой презентации в "Типографии" полицейские изъяли тираж контркультурного альманаха Мoloko+, это издание успело пока выйти три раза, темами номеров были терроризм, наркотики и революция.

Нападения на активистов в Краснодарском крае случаются с завидной регулярностью. Около 20 мужчин в казачьей форме в мае 2016 года напали в аэропорту Анапы на Алексея Навального и сопровождавших его сотрудников Фонда борьбы с коррупцией. Мировой суд привлек к административной ответственности за мелкое хулиганство двоих нападавших, которые, по данным полиции, бросили в сотрудников ФБК несколько пакетов с молоком. В сентябре 2016 года мужчины в масках ворвались в лагерь противопожарной экспедиции Гринпис и "Экологической вахты по Северному Кавказу", избив нескольких активистов, разбив окна в машинах и повредив оборудование. Сильнее всех пострадал руководитель программы Гринпис России по особо охраняемым природным территориям Михаил Крейндлин. Нападавшие так и не были установлены. В марте 2017 года в Кропоткине напали на спецкора Радио Свобода Сергея Хазова-Кассиа и его коллегу Андрея Костянова, приехавших туда для подготовки материала о проблемах кубанских фермеров. Нападавших снова найти не удалось. 11 ноября 2017 года в Сочи напали на координатора местного штаба Навального Константина Зыкова. Нападавшие не были найдены. 28 декабря 2017 года избили координатора "Экологической вахты по Северному Кавказу" Андрея Рудомаху и нескольких активистов, вернувшихся в Краснодар с экологической инспекции на VIP-дачи, строящиеся на землях лесного фонда на Черноморском побережье. После избиения Рудомаха оказался в больнице. Нападавшие не установлены. 18 мая 2018 года в подъезде собственного дома неизвестные напали на координатора "Голоса" в Краснодарском крае Давида Канкию, распылив ему в лицо перцовый баллончик. Найти нападавших полиция не смогла.

Есть общая черта – нападающие с газовыми баллончиками действуют открыто, не боясь привлечения к уголовной ответственности

– В нападениях последних месяцев видна тенденция: они происходят либо до, либо сразу после публичного мероприятия или акции. При этом нападавшие знают маршруты участников, время и место проведения мероприятия. Еще одна общая черта – нападающие с газовыми баллончиками действуют открыто, не боясь привлечения к уголовной ответственности. И их действительно даже не ищут – ни по одному делу последних месяцев нападавшие не установлены, – рассказывает адвокат Алексей Аванесян, представляющий интересы Никулина и Арифджановой, а также защищающий Рудомаху и Канкию.

Причина нападений не в личностях, а в том, что активисты делают или собираются делать

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По данным Аванесяна, с первых часов прибытия в Краснодаре авторы альманаха Moloko+ находились под постоянным контролем. На выходе из отдела полиции, где опрашивали Софико Арифджанову, ее и адвоката поджидали двое мужчин, поэтому пришлось вызвать такси и дожидаться его под камерами видеонаблюдения у входа в отдел МВД.

Организаторы подобных нападений хотят отпугнуть сторонников, тех, кто только интересуется политикой

– Задача нападающих – напугать сторонников активистов и нейтрализовать их работу. Самим активистам смелости не занимать, но, как мне кажется, организаторы подобных нападений хотят отпугнуть сторонников, тех, кто только интересуется политикой. Дискредитировать их деятельность в открытой дискуссии ума не хватит, поэтому и нападают безнаказанно из-за угла, давая понять: на презентации вас может встретить полиция, а при общении с активистами избить неизвестные, – продолжает Аванесян. – Отсутствие даже подозреваемых по всем фактам нападения явно демонстративное.