Синод Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ) выразил "полную поддержку" решению Синода Московского патриархата о разрыве отношений с Константинопольской православной церковью.

В заявлении Синода РПЦЗ, принятом в Нью-Йорке 18 октября, говорится, что "евхаристическое общение с Константинополем в настоящее время невозможно – как для архиереев и духовенства, так и для мирян". Причина этого - в решении Константинопольского патриархата предоставить в будущем автокефалию Украинской православной церкви. В РПЦЗ считают, что это решение нарушает церковные каноны.

Русская православная церковь заграницей, также называемая Зарубежной церковью, была создана в 1920-е годы и объединила верующих, живущих за пределами России, главным образом тех, кто эмигрировал после прихода к власти большевиков. Она разорвала все отношения с Русской православной церковью, действовавшей в Советском Союзе. В 2007 году, однако, она стала одной из самоуправляемых церквей Московского патриархата.

Синод Русской православной церкви (Московского патриархата) ранее на этой неделе принял решение о разрыве евхаритического общения с Константинопольским (Вселенским) патриархатом - таким образом, верующим РПЦ запрещено принимать таинства от священников Константинопольского патриархата.

На сайте Change.org накануне опубликована петиция православных верующих с призывом к Патриарху Кириллу пересмотреть решение о разрыве с Вселенским патриархатом. Ее автором стал бывший редактор "Журнала Московской патриархии" Сергей Чапнин, подписались на данный момент более 800 человек.

"Мы все понимаем, что решение Константинополя радикально перекраивает православную карту Европы, но давайте скажем честно: это решение не причина, а следствие. Подлинная причина возрастающего отчуждения Украины от России – это продолжающаяся война в Донбассе, которую ведется при военной и финансовой поддержке России... Всё ли сделала наша Церковь, чтобы прекратить эту войну? Увы, нет. Украинская автокефалия с 2014 года стала неизбежностью" - говорится, в частности, в петиции, автор которой призывает патриарха Кирилла "по своей доброй воле отпустить того, кто не хочет с тобой оставаться", по примеру притчи о блудном сыне.