РФ грозит США ответными мерами из-за выхода из договора о ракетах

Министерство иностранных дел России назвало "шантажом" заявление президента США Дональда Трампа о намерении выйти из Договора с Россией о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Трамп обвинил Москву в нарушении этого договора. В российском дипломатическом ведомстве обвинения в адрес России назвали "надуманными" и пригрозили Вашингтону "предпринимать ответные меры, в том числе военно-технического характера". Об этом сообщает РИА Новости.

В свою очередь министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон поддержал решение Трампа о выходе из ракетного договора и назвал "издевательством" отношение России к нему, пишет Financial Times.

Накануне президент США заявил о намерении США выйти из ДРСМД. Глава Белого подчеркнул, что Россия нарушила условия этого договора, однако не стал вдаваться в подробности. Документ, подписанный в 1987 году, запрещал Соединенным Штатам и СССР (правопреемником которого является Россия) хранить, производить и испытывать крылатые ракеты наземного базирования с радиусом действия от 300 до 3 тысяч 400 миль.

Соединенные Штаты ранее неоднократно обвиняли Россию в разработке ракетных систем, нарушающих договор. В начале октября посол США в НАТО Кей Бейли-Хатчинсон предупредила, что США намерены превентивно нейтрализовать российское ракетное оружие, которое будет разработано в нарушение ДРСМД.

В прошлом году американская администрация сообщала о том, что США разработают собственные ракетные системы наземного базирования, если Россия не прекратит предполагаемые нарушения упомянутого договора. Позже сообщалось о выделении Пентагону средств на разработку данного типа оружия. В сентябре издание Breaking Defence со ссылкой на источники в Минобороны США сообщало, что Пентагон впервые со времен распада СССР разрабатывает ракетную систему наземного базирования с дальностью 1600 километров. Отмечалось, что системы предназначены для прорыва передовых российских систем ПВО и поражения укрепленных командных центров.