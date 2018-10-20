Трамп объявил о намерении США выйти из договора РСМД

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из договора с Россией о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). Президент подчеркнул, что Россия нарушила условия этого договора, однако не стал вдаваться в подробности.

Договор 1987 года призван содействовать обороне США и их союзников в Европе и на Дальнем Востоке. Он запрещает США и России хранить, производить и испытывать крылатые ракеты наземного базирования с радиусом действия от 300 до 3 тысяч 400 миль.

Ранее сегодня сообщалось, что Вашингтон известит Москву о намерении денонсировать Договор о запрещении ракет меньшей и средней дальности действия, подписанный в 1987 году Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом.​

Американские средства информации со ссылкой на источники в администрации президента США Дональда Трампа сообщают, что советник президента Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон известит об этом президента России Владимира Путина во время их встречи в Москве в начале будущей недели.

Главным поводом для этого решение стало нарушение этого договора Россией, которая, как утверждают Соединенные Штаты начала дислоцировать в Европе ракеты малого радиуса действия, способные нести ядерные боеголовки. Две недели назад во время встречи с министрами обороны стран – членов НАТО министр обороны США Джим Мэттис заявил, что действия России "неприемлемы", и предупредил, что, если Москва не изменит свое поведение, Вашингтон будет вынужден создать адекватный противовес новым российским ракетам.

Четыре года назад Соединенные Штаты впервые официально предупредили Россию о том, что она предпринимает действия, нарушающие договор РСМД. Вопрос о денонсации этого договора рассматривался еще администраций Барака Обамы, но от этого шага отказались из-за протестов Германии и опасения, что он может привести к гонке вооружений. Однако продолжающиеся нарушения договора Россией и опасения в Вашингтоне относительно того, что это соглашение ограничивает возможности США в противостоянии экспансии Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе заставили администрацию Трампа склониться в пользу отказа от договора РСМД.