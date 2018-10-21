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Признаки жизни

Резиновая квартира. Жительницу Обнинска судили за помощь беженцам

Резиновая квартира
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Резиновая квартира

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Фильм Юлии Вишневец

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Высоко-Петровский

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5ae307059a79476a3d6be499

Жительница Обнинска Татьяна Котляр зарегистрировала в своей квартире сотни беженцев и мигрантов – без подобной легализации очень трудно начать нормальную жизнь в России.

Котляр помогала мигрантам, несмотря на так называемый закон “о резиновых квартирах”, карающий собственников жилья за фиктивную регистрацию иностранных граждан.

В результате Котляр отдали под суд, обвинив в 176 нарушениях закона "о резиновых квартирах".

Герои фильма Юлии Вишневец – армянка Диана Тигранян, которая не может записать детей в школу без прописки по месту жительства, украинский беженец Игорь Ребров, прошедший через три месяца плена в ДНР, и сама Татьяна Котляр.

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