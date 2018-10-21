СМИ узнали о работающей в соцсетях саудовской "фабрике троллей"

Саудовские власти финансируют собственную "фабрику троллей" для борьбы с противниками монархии в Интернете, сообщает The New York Times. Инициатором проекта, развернутого еще в 2010 году после "арабской весны", стал наследный принц Королевства Мухаммед бин Салман. "Фабрику" возглавил его бывший советник, пишет газета.

Отмечается, что сотни человек работают через Twitter, WhatsApp и Telegram, запугивая саудовских оппозиционеров на родине и по всему миру. Тролли занимаются главным образом темами Йемена и правами женщин в мусульманских странах. Сотрудник этой организации зарабатывает примерно 3 тысячи долларов в месяц.

Оппозиционный журналист Джамаль Хашогги, убитый три недели назад в саудовском консульстве, лично боролся с этой "фабрикой", пишет издание. В прошлом месяце он перечислил 5 тысяч долларов активистам, которые противостоят саудовским троллям.

Накануне власти Саудовской Аравии признали смерть Хашогги и задержали 18 подданных королевства по подозрению в причастности к преступлению. По версии Эр-Рияда, журналист погиб в драке с сотрудниками саудовского консульства в Стамбуле. Лидеры стран мира и Евросоюза заявили, что не удовлетворены таким объяснением: на протяжении нескольких недель саудовские власти отрицали причастность к исчезновению журналиста.

Впервые о "фабрике троллей" заговорили применительно к российскому "Агентству интернет-расследований", которое, по версии американских властей, вмешалось в президентские выборы США в 2016 году.